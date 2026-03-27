Въртенето на стрелките сваля работоспособността – внимателно следващата седмица

Десинхронозата - разминаването на вътрешното време с хронологичното, води до умора и грешки. Ако можете, намалете професионалното си натоварване

В неделя на 29 март в 3 часа през нощта трябва да смените часа на 4 - т.нар. лятно часово време е с час по-напред от нормалното астрономическо. Превъртането в последната неделя на март е стрес за организма.

Налага се сутрин да започнете да ставате по-рано, отколкото сте свикнали. Това нарушава естествения ритъм на организма. Добавя се пролетната умора и тази смяна е по-стресова в сравнение с есенната.

Може да е дори заплаха за кариерата, защото при половината от хората се наблюдава дисбаланс на физическо и/или психическо ниво, показват научните изследвания. Те сочат още, че в този период нарастват инфарктите, инсултите и злополуките на работното място.

Вътрешният часовник се сверява по дневната и нощната светлина. При естественото увеличаване или намаляване на деня синхронизирането става плавно, минута по минута, както се случват промените и в природата.

Директното превъртане на стрелките с цял час е драстично. Настъпва десинхроноза, т.е. разминаване на вътрешното време с хронологичното. Резултатът е отпадналост, затруднена концентрация, намалена работоспособност.

Лекарите съветват при пролетната и при есенната смяна 10-ина дни постепенно да подготвяте организма за промяната на ритъма. Ще избегнете стреса, като повторите естественото плавно синхронизиране. При пролетната трябва да започнете всяка вечер да си лягате малко по-рано и сутрин да се събуждате малко по-рано, посочват медиците.

След превъртането на стрелките средната продължителност на адаптацията също е около 10 дни. Тъй като в този период биоритмите сякаш изостават от астрономическото време, за да не се чувствате бодри в часа, в който трябва за заспивате, се постарайте да се изморявате повече със спорт и с движение. Разходка на чист въздух 2 часа преди лягане ще ви се отрази добре.

Постарайте се да си осигурите и 7-8 часа сън. За да спите спокойно, вечеряйте поне 2 часа по-рано. Изберете леко меню с повече зеленчуци и плодове.

Въпреки всички тези мерки през периода на синхронизация не бива да се пренатоварвате.

Ако можете, отложете най-стресовите задачи, особено щом изискват повишена концентрация.

Ако не можете, съзнателно си налагайте да работите с повишено внимание и да се самопроверявате срещу грешки.

Не забравяйте, че е характерна известна дезориентация - и шофирайте с повишено внимание.

