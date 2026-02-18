ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп предупреди Великобритания да не се отказва о...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22314417 www.24chasa.bg

„Дойче Бан“ е засегната от мащабна кибератака

3548
Хакер Снимка: Pixabay

Германската железопътна компания „Дойче Бан“ (Deutsche Bahn) е била засегната от кибератака „от съществен мащаб“, която от вчера следобед причинява периодични смущения в информационните ѝ системи и системите за резервации на билети, съобщи днес държавният железопътен оператор, цитиран от Франс прес, цитирана от БТА. 

„Дойче Бан“ е била и остава изложена на кибератаки“, обяви компанията на сайта си, уточнявайки, че атаките се случват „на вълни“.

Компанията посочи, че е била подложена на атака за отказ на услуга (DDoS), при която хакерите изпращат огромен брой заявки към ИТ системите, за да ги претоварят.

Що се отнася до евентуалните извършители на кибератаката, говорител на Министерството на вътрешните работи посочи на редовна правителствена пресконференция, че не може да коментира темата, тъй като разследването е в „много ранен етап“.

„Дойче Бан“ съобщи за първоначални смущения вчера следобед, като вечерта обяви, че системите отново работят нормално. Тази сутрин обаче се появиха нови проблеми, които бяха отстранени по-късно.

„Нашите защитни мерки са ефективни“, увериха от „Дойче Бан“, като добавиха, че са в „тесен контакт с федералните власти“.

Хакер Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте всички записи от камерите на хижа "Петрохан" (Видео)