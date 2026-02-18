Индексите на Уолстрийт растат

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Уолстрийт СНИМКА: Pixabay

Основните индекси на Уолстрийт започнаха сесията днес с повишения, подкрепени от ръстове в технологичния сектор, след като опасенията около изкуствения интелект отслабнаха, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Инвеститорите очакват и публикуването на протокола от последното заседание на Управлението за федерален резерв на САЩ за насоки относно бъдещата лихвена политика.

Промишленият Dow Jones Industrial Average се повиши с 38,7 пункта, или 0,08 на сто, до 49 571,92 пункта.

Широкият индекс S&P 500 нарасна с 12,3 пункта, или 0,18 на сто, до 6855,48 пункта.

Технологичният индекс Nasdaq Composite добави 51,5 пункта, или 0,23 на сто, до 22 629,852.

