Заводът за автомобилни части във Враца затваря, стотици остават без работа

Затваря заводът за автомобилни части във Враца, стотици служители остават без работа.

Кметът на Враца Калин Каменов коментира, че причините за тежкия икономически трус в региона е инвазията на азиатски автомобили, които са свили пазара в Европа, което е довело и да отлив на поръчки за компанията, съобщи БГНЕС.

Спира се поемането на нови поръчки, а в следващите седмици ще се довършат текущите проекти, по които вече е започнала работа. Окончателно заводът ще затвори в средата на тази година като трябва да освободи всичките си над 500 работника, които в момента са служители на компанията.

Каменов обяви, че в момента общината преговаря с нов инвеститор, който да закупи завода сегашната компания и да реализира производството си на същото място.