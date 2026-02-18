ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Заводът за автомобилни части във Враца затваря, стотици остават без работа

Завод за авточасти. Снимка: Архив

Затваря заводът за автомобилни части във Враца, стотици служители остават без работа.

Кметът на Враца Калин Каменов коментира, че причините за тежкия икономически трус в региона е инвазията на азиатски автомобили, които са свили пазара в Европа, което е довело и да отлив на поръчки за компанията, съобщи БГНЕС.

Спира се поемането на нови поръчки, а в следващите седмици ще се довършат текущите проекти, по които вече е започнала работа. Окончателно заводът ще затвори в средата на тази година като трябва да освободи всичките си над 500 работника, които в момента са служители на компанията.

Каменов обяви, че в момента общината преговаря с нов инвеститор, който да закупи завода сегашната компания и да реализира производството си на същото място.

