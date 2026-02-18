Северномакедонският външен министър: Готови сме на обща среща с България за Коридор 8

Коридор 8 може да успее, ако всички ключови действащи лица са заедно, заяви днес министърът на външните работи и външната търговия на Северна Македония Тимчо Муцунски на пресконференция в Тирана след среща на министерско равнище във връзка с транспортния коридор.

Муцунски поясни, че това включва както страните, през които коридорът преминава (Албания, Северна Македония и България), така и тези, до които се простира – Италия и Румъния.

„Стратегическото значение на Италия на Адриатическо море и ролята на Румъния на Черно море и в по-широк икономически регионален план са от съществено значение, ако искаме това коридорът да бъде наистина европейска връзка от край до край", заяви Муцунски.

Той подчерта, че неотдавна в Брюксел е била обсъдена днешната среща по темата, както и провеждането на следваща среща.

Тимчо Муцунски изрази готовността на Северна Македония да бъде домакин на следващата среща в този формат, като посочи още, че държавата също така „е подготвена да проведе това събитие като съвместен домакин заедно с България като ясен жест на споделена отговорност както за Коридор 8, така и по отношение на евроатлантическите ценности".

„Тук сме, защото Коридор 8 не е просто линия на карта. Той е стратегическа връзка между Адриатическо и Черно море. В днешния свят свързаността не е просто лозунг, а е вид сила", заяви той.

Според министъра днешната среща е била много практична, тъй като на нея са били обсъдени въпроси, свързани с това къде има напредък по проекта, какво го забавя и какво изисква повече политическо внимание.

„Споделяме едно ясно и основно разбиране – този коридор трябва да функционира като една система през границите. Не отделни проекти, които спират на следващия граничен пункт. За моята страна ангажиментът е ясен – ние сме в центъра на Коридор 8 и ще го направим", каза той, цитиран от БТА.

Муцунски припомни подписаното през ноември 2025 г. споразумение за изграждане на железопътен тунел между Северна Македония и България, като го определи като „ключов крайъгълен камък".

Той допълни, че първият сегмент от жп линията, на изток, е готов, вторият се изгражда в момента, а работата по третия продължава.

По отношение на пътищата, както заяви Муцунски, целта на страната е пунктовете Кяфасан (по границата с Албания при Охридското езеро) и Деве баир (с България) да бъдат свързани до 2029 г.

Според Муцунски енергийният аспект на Коридор 8 прави региона по-трудно податлив на натиск и по-бързо възстановяващ се.