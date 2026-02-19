През януари сметката за парно може да се вдигне и с 60%, но реална идва през лятото

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В сметките за парно през първия месец на годината няма значителни повишения, както се оказа с тока, при който фактурите на хората набъбнаха с поне 30%.

Сметките за централното отопление

за всички тази година са прогнозни

на база на миналогодишното потребление. Данните са коригирани с подадената топлина и със средната месечна температура. За този зимен сезон няма реални сметки заради отменената от съда на ЕС формула за сградната инсталация.

Проверка на “24 часа” във фактурите на някоко жилища в София в резлични квартали показва, че за голяма част от потребителите няма драматична промяна.

Собствениците на апартамент от 70 кв. метра в центъра на София са платили за януарското парно и топла вода 179,09 евро. През декември 2025 г. сметката е била 167,98 евро, което прави увеличене от 6,6 на сто. Спрямо януари миналата година обаче това семейство е платило с 18% повече. Това означава, че през този сезон върху сметката са добавени увеличението на цената на топлинната енергия с 5,96% от 1 юли 2025 г. и увеличено потребление на сградата.

За жилище от 98 кв. м на ул. “Раковски” за януари сметката за парно е 85,41 евро, декемврийската е била 83,94 евро - увеличение от 1,75 на сто. Такъв тип

аномалии, при които за по-голямо

жилище се плаща по-малко, са обясними,

защото сумата зависи от енергоспестяващите мерки на сградата, както и колко от хората в нея ползват парно.

Собствениците на двустаен апартамент в кв. “Св. Троица” с площ от 66 кв. метра за януари се платили 122,59 евро при 115, 38 евро през декември. В жилището живеят двама души, а по празниците са отсъствали. Това пак е пример как за по-малко жилище фактурата се оказва по-голяма.

Има обаче и стряскащи разлики в сметките. За апартамент от 86 кв. метра в “Дианабад” фактурата за януари е 90,65 евро, а за последния месец на миналата година е била 56,19 евро. Това прави разлика от над 60%. Но пък спрямо януари 2025 г. сумата е аналогична - тогава е била 181,60 лв.

Всъщност колко точно трябва да плащат абонатите ще разберат от изравителните сметки, които ще са готови през лятото.

От столичната топлофикация заявиха, че през миналия месец са

подали към клиентите с 14,51% повече

топлинна енергия

спрямо декември. През януари 2026 г. средната температура е била 1,7 градуса, а през декември 2025 г. е било по-топло - 2,8 градуса.

Спрямо януари 2025 г. подадената топлина е с 0,4% повече, което показва аналогично потребление в началото на всяка година. Температурната разлика е 2 десети от градуса.