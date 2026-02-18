ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Доналд Тръмп отмени правило, насърчаващо производството на електромобили

Доналд Тръмп Снимка: КМГ

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп обяви, че отменя правило, което насърчаваше автомобилостроителите да увеличават производството на електрически превозни средства с цел покриване на изискванията за икономия на гориво, като при изчисленията се завишаваха енергийните спестявания, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В решението се посочва, че правилото е позволявало на компаниите да отчитат по-високи стойности за горивна ефективност на електромобилите при формирането на средните корпоративни показатели.

Еколози от години критикуват разпоредбите на Министерството на енергетиката, според които на електрическите автомобили са били присъждани нереалистично високи стойности за икономия на гориво. Тези стойности са били включвани във формирането на общите средни показатели на автопарковете съгласно федералните правила за корпоративна средна икономия на гориво (Corporate Average Fuel Economy – CAFE).

От Министерството на енергетиката посочват, че след решение на апелативен съд от септември 2025 г. ще премахнат разпоредбата, известна като „fuel content factor", от своите изчисления. Ведомството планира да предложи и допълнителни промени в правилата.

Доналд Тръмп

