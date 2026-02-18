ЕЦБ: Американските мита не са определящи за ръста на вноса от Китай към Европа

Увеличението на вноса от Китай в европейските държави през 2025 г. се дължи само в ограничена степен на митническата политика на президента на САЩ Доналд Тръмп. Това се посочва в анализ на Европейската централна банка (ЕЦБ), публикуван на сайта на институцията.

„Като цяло пренасочването на търговията играе само ограничена роля", отбелязва ЕЦБ. Според регулатора няма достатъчно доказателства, че американските мита са довели до съществено отклоняване на китайския износ към други пазари, включително еврозоната.

Ръст на износа като цяло въпреки спада на експорта към САЩ

Глобалните търговски потоци бяха преструктурирани през 2025 г. след въвеждането на нови американски мита. Вносът в САЩ отбеляза рязък спад, отразявайки силно намаление на доставките от Китай. В същото време китайският износ като цяло нарасна с 5,5 на сто през 2025 г. спрямо 4,6 на сто година по-рано, информира БТА.

Износът за САЩ се е понижил с 20 на сто, докато доставките за други региони са останали устойчиви – с ръст от 8 на сто за еврозоната, 13 на сто за страните от АСЕАН, 7 на сто за Латинска Америка и 26 на сто за Африка. В стойностно изражение износът към САЩ е бил със 104 млрд. долара по-нисък спрямо 2024 г., като този спад до голяма степен съответства на увеличението на износа към страните от АСЕАН.

Ограничени доказателства за широко пренасочване

Анализ на ЕЦБ, базиран на панелен модел на ниво продукт за периода януари–септември 2025 г., показва, че американските мита са намалили вноса на САЩ от Китай с около 9 на сто, докато реално наблюдаваният спад достига приблизително 17 на сто. Разликата предполага, че и други фактори – като повишена политическа несигурност, по-слабо търсене в САЩ и валутни движения – също са повлияли на търговията.

Статистически значим положителен ефект от пренасочване се наблюдава главно при страните от АСЕАН и Африка, докато въздействието върху еврозоната е ограничено и статистически незначимо. По продуктови категории най-силно засегнати от американските мита са капиталовите стоки, следвани от потребителските и междинните стоки. Наблюдават се признаци на отклоняване при някои потребителски стоки, но ефектът остава ограничен.

Ролята на регионалните вериги за доставки

Според ЕЦБ увеличеният износ към страните от АСЕАН може частично да отразява по-широки модели на пренасочване чрез посреднически държави. Данните сочат ръст на китайския износ на междинни стоки към региона, които впоследствие се използват за сглобяване и износ към трети пазари, включително САЩ.

Въпреки това регулаторът подчертава, че данните са предварителни и пълният обхват на ефекта от митата може да стане ясен на по-късен етап предвид забавянията в доставките и адаптационните механизми на компаниите.

Вътрешни фактори в Китай

ЕЦБ посочва, че основните двигатели на ръста на китайския износ са слабото вътрешно търсене, което насочва излишния производствен капацитет към външни пазари, конкурентните предимства вследствие на по-слабата национална валута, както и държавните субсидии и разширяването на производствения капацитет.

„Вместо това, неотдавнашният силен ръст на китайския износ към други пазари изглежда се дължи на тенденции, които са съществували още преди последните тарифни мерки", заключава ЕЦБ.