Брюксел готви закон: 70% от частите да са европейски, за да има субсидии за електромобили

Европейската комисия изготвя закон, който ще изисква електрическите автомобили да бъдат произведени в Европейския съюз и да доставят поне 70% от компонентите си от Европа, за да отговарят на условията за държавни субсидии.

Предложението може да въведе нова индустриална политика "Купувай европейско", която наскоро беше поискана от Volkswagen и Stellantis.

"Файненшъл таймс съобщава, че Европейската комисия изготвя закон, който ще обвърже държавните стимули за закупуване на нови електрически, хибридни и превозни средства с горивни клетки със сглобяването в рамките на Европейския съюз. Съгласно предложението, колите, ползващи се от такива субсидии трябва да бъдат сглобявани в ЕС. Освен това Комисията планира да постанови, че поне 70 процента от техните компоненти (с изключение на батерията) трябва да бъдат произведени в ЕС. FT съобщава също, че Комисията възнамерява да изисква няколко ключови компонента на автомобилните батерии да са с произход от ЕС.

Въпреки това, прагът от 70% за компонентите все още се обсъжда и може да бъде променен. Така нареченият Закон за индустриалния ускорител, който ще включва този регламент, трябва да бъде публикуван от Комисията на 25 февруари. Законът ще се прилага и за други сектори, включително строителството и тежката промишленост.