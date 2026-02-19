Николай Василев: Започнете реформи, които редовното правителство да продължи по модела Софиянски - Костов

Бившият вицепремиер и бивш министър на икономиката Николай Василев даде конкретни препоръки към служебния кабинет на Андрей Гюров и в конкретика към министъра на финансите Георги Клисурски.

Попитан в студиото на bTV има ли предстоящи рискове, произтичащи от факта, че оставаме без бюджет, че бюджет 2026 е копие на бюджет 2025, Николай Василев отговори:

"Ние си нямаме бюджет често през последните години и това няма нищо общо с еврозоната. Това е политически въпрос. Ако теглите чертата, за последните 5 години ми се струва, че това е 11-ото правителство. Ето затова нямаме бюджет. Призивът ми към министъра на финансите, когото не познавам, е в две насоки. Първо - ако той ни изненада приятно и реши да вкара бюджет без дефицита с излишък, ще ме видите всеки ден да го подкрепям, без да го познавам. Защото това е правилната политика за държавата и трябва да се извърши обрат на безумията, които се случиха последните пет години.

Ако служебният кабинет смята да вкара бюджет в духа на последните пет години, ще съм всеки ден от хората, които ще го призовават да не го прави, защото не е негова работа. Както работи парламентът до края, ще се превърне в сватбарски бюджет и дискусия. Всяка от политическите сили, които виждат, че отиват на избори, ще раздават милиарди лековато.

Нека последната година е за урок на всички бъдещи популисти. Какво стана, нали искахме да сме готини? Нали това казаха управляващите - ние ще сме готини, ще раздаваме много пари. Защо си отиде правителството? За какво бяха протестите? За първи път в моите спомени виждам протести, които не са "дайте ни повече пари", а обратното. Протестите бяха многообразни, но все пак основният рефрен беше "спрете да вземате заеми за сметка на нашите деца и да ги раздавате за глупави разходи сега". Това започнах аз от тези протести. И това трябва да е много добър урок. За мен нищо вярно няма, че който се прави на готин и раздава много пари печели изборите. За справка - следващите избори."

Запитан дали служебен кабинет има възможност да прави сериозни промени, дали изобщо е възможно да очакваме нещо съществено в следващите около 100 дни, Николай Василев зави:

"В моето съзнание последните 5 години ми се сливат, макар че мога да изброя всички премиери и повечето министри. За мен няма голяма разлика между шестте служебни правителства и няколкото редовни. Повечето от тях не правеха нищо в сравнение с това, което можеха да направят. Реформите са почти нула. Много малко може да се изброят - напремер Гроздан Караджов най-после допусна частни превозвачи в железницата, което е една малка реформа.

Препоръките ми са да се започнат реформи във всички сектори. Политиците от всички цветове обикновено предимно говорят за важни неща - честността на изборите, МВР и правосъдието. Никой през последните години не споменава многото министри на икономиката, финансова, икономическа политика, инвестиции... Спокойно и служебно правителство може да направи голямо съкращение в администрацията. Колкото искате. И 20-30% да съкрати, никой няма да разбере в негативен смисъл. Броят на членовете на Министереския съвет вече е 22. Спокойно можеше министерствата и министрите да са с няколко по-малко, както беше преди при по-голямо население. Трайчо Трайков сега е министър на едно министерство, ама той беше навремето, а сега неговото министерство е на четири. Тоест четирима души ще стоят там да вършан работата на Трайчо Трайков отпреди 15 години. Можеше да не е така. Но никой не се сеща за такива неща.

Вярно е, че на служебното правителство не му е работа да променя посоката на държавата, но може да започне някои неща, които по естествен път да бъдат продължени от редовното. Както направи Стефан Софиянски. Имаше преливане от политиките на Стефан Софиянски в тези на Иван Костов. Това подкрепям. Например - може да се започнат концесионни процедури за всички магистрали, летище Пловдив, ВиК обекти и други. Може да се започнат приватизационни процедури, листване на държавни дружества на борсата. Втората ми препоръка към финансовия министър е да не бъде 18-ият пореден, който да не е чувал, че неговото министерство отговоря за капиталовите пазари и за борсата. Предните 17 министри никога не бяха чули и нищо не направиха по този въпрос. И нашият сектор, в който работя аз, се чувства сираче. Ние не сме виждали жив финансов министър от 2005 г. Представяте ли си? Сега го казвам възможно най-положително. Той е учил в три от най-добрите университети в света и там със сигурност са обръщали внимание на това", каза още Николай Василев, отправяйки покана към Георги Клисурски "да се срещне с бранша, което не се е случвало от Милен Велчев досега"."

Бившият министър на икономиката коментира и темата с влизането на еврото в България от началото на годината.

"Инфлацията за месец януари е 0,6%, което за месец януари, зимата, е една от най-ниските изобщо. Това не е така нареченото удвояване на цените, за което хейтърите говореха. Търсеха таласъми навсякъде, че всичко щяло да стане двойно. Нищо подобно. Що се отнася до услугите - цените им растат през последните години и ще продължават да растат по една друга причина, която няма нищо общо с валутата. Това е много високият ръст на заплатите. За миналата година 11%, за предходните години горе-долу по 13% на година. За около 4 г. предполагам заплатите са се вдигнали с 50%", заяви Василев.

Той коментира и изказванията за контрол от държавата на скачането на цените и назначаване на проверки.

"В пазарна икономика ролята на държавата не е да се меси в ценообразуването изобщо. Свободната конкуренция в пазарната икономика трябва да си регулира цените, както си е навсякъде по света. В един магазин ако е скъпо, а в друг - по-евтино, ще пазаруваме от по-евтиния. Държавата ще направи повече разходи за инспектори, които да проверяват и да глобяват, отколкото ще свърши работа. Винаги съм наричал това плашене на гаргите.

Ефектът е минимален. Почти безполезно е. За мен това е повече пиарско упражнение. Не казвам, че не трябва да има подобни, но това си е пиар. Последният път през живота си, когато съм чувал премиер, финансов министър и шеф на НАП да коментират някаква тема, не е нещо важно - някаква голяма инвестиция по света или успехи на финансовите пазари, а е цената на една минерална вода в един шуменски магазин. Това ли е националната тема, с която трябва да се занимават премиери? За мен не е. И темата е приключила. Вече няма да ме питате повече за проблеми с еврозоната, защото това е минало и тази година, когато българските граждани се разхождат из Европа и си харчат от портфейла от собствената валута с Мадарския конник на монетите, ще бъдат горди и щастливи, а чужденците ще цъкат с език. Като например съседите на Север и на Юг, които нямат еврозона", каза още Николай Василев.