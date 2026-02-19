ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Без риск за тока, АЕЦ „Козлодуй“ работи на пълна мощност

VI блок на АЕЦ "Козлодуй"

АЕЦ „Козлодуй" функционира нормално и осигурява производство на електроенергия, близко до максималния си капацитет, въпреки текущи технически дейности в един от блоковете. Това посочват енергийни специалисти по повод извършваните ремонти в централата.

В момента в шести енергоблок се извършва подмяна на консумативни елементи от турбинното оборудване. Процедурата е планова и не влияе върху работата на реактора или върху сигурността на електропроизводството. Централата продължава да изпълнява графика си и да поддържа високо натоварване.

По данни на експерти голяма част от оборудването може да бъде осигурено от европейски производители. При някои специфични компоненти обаче алтернативни доставчици извън Русия практически липсват. Такава е ситуацията с мембранните устройства на турбините, които играят ролята на защитни елементи и подлежат на задължителна подмяна през определен период.

За доставката на оригинални части е било необходимо провеждане на обществена поръчка и сключване на договор още през предходната година. Тъй като процедурата не е финализирана тогава, въпросът е останал за решаване от настоящото ръководство на централата.

АЕЦ „Козлодуй" остава ключов източник на електроенергия за страната и осигурява значителна част от националното производство, при стриктно спазване на изискванията за ядрена безопасност.

