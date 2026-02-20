34 компании с оборот от 66,4 млн. евро в 28 държави в Европа

По-рано този месец Лидл България изнесе данни за износа на продукти от български производители в европейската си търговска мрежа за 2025 г., като посочи, че е достигнат рекорден резултат от над 66 млн. евро, реализиран от родни компании в 28 държави. Увеличението на оборота е 21,8% през 2025 г. в сравнение с предходната и тъй като през 2024 г. е отчетен подобен ръст, вече може да се говори за устойчивост на тенденцията.

Наред с традиционни за страната стоки като хляб и олио, които с помощта на Lidl български производители реализират на редица чужди пазари, все по-голяма част от този износ се заема от нишови и иновативни храни.

Например „Борн Уинър Глобал“ ЕООД реализира през 2025 г. 8 пъти по-висок оборот в съседна Румъния в отговор на нарастващото търсене на протеинови храни.

Производителят на сладоледено мочи „Корте Дилето“ ЕООД постига над 4 пъти по-висок оборот и разширява присъствието си от 12 до цели 25 държави само за година. По същото време шоколираните плодове на „Виктория нутс“ ЕООД стават част от постоянния асортимент в магазините на веригата в Германия, Австрия и Словения. Оборотът от износ на този производител нараства над двойно спрямо предната година.

Друга интересна категория е тази на ориенталските сирена - чечил, топика, бурмалъ и лабне, които през 2025 г. намират най-голяма реализация във Великобритания и Германия. Производителят „Ем Джей Дериз“ ООД достига чрез Lidl до 16 европейски държави, а оборотът се вдига с близо 10%.

Динамичният ръст в категорията на яйцата изкачва Словакия на четвърто място по оборот в мрежата на Lidl в Европа през 2025 г. Производителят „Джени Ово“ ЕООД отчита увеличение от над 3 пъти на оборота от износ на годишна база, като цялата наличност е реализирана именно на пазара в Словакия.

Оборотът от износ на брускети с различни вкусове от „Фикосота фууд“ ЕАД се увеличава над 3 пъти през миналата година, като най-големите пазари за тях са Германия, Румъния и Полша. Царевичните снаксове и пуканки на „Оргеник фууд“ ЕООД също се нареждат сред продуктите с най-голям годишен ръст в оборота от износ – 211%. Пазарите за тях сериозно се разширяват – от 7 през 2024 г. стават 22 през 2025 г.

Това са само няколко от многото примери за успешно сътрудничество между български производители и Lidl, довело в последните години до устойчив ръст на износа на стоки, които милионите потребители на веригата в Европа все по-често намират по стелажите.

Трите водещи европейски пазара за българските компании през 2025 г. са Гърция (17,9 млн. евро), Румъния (16,6 млн. евро) и Германия, която отчита внушителен ръст от над 75% спрямо предходната година.

Най-голям е обаче пробивът в Западна Европа. Например в испанските магазини на Lidl има четирикратно повече като обем български стоки, благодарение на значително по-широк асортимент, в който вече влизат конфитюр от рози, ориенталско сирене лабне, асортимент от снаксове и панетоне.

Във Великобритания и Северна Ирландия има ръст в експортния оборот от съответно над 300% и 223%, провокиран от засиленото търсене на фини точени кори и оризов чипс в Северна Ирландия, и ориенталски сирена бурмалъ и топика, сладоледено мочи, царевични снаксове и кадаиф от български производители във Великобритания.

В Нидерландия, където има трикратно увеличение на оборота от износ и в Швейцария, където нарастването е със 185%, на пазара навлизат нови категории от българските продукти, сред които мини банички, мочи, царевичен чипс, сирене чечил на конци и био сурови барчета.

Сред водещите по оборот български стоки, които се изнасят в Европа с помощта на Lidl през 2025 г., са и слънчогледово олио, произведено от „Клас Олио“ ЕАД и „Меджик флейм“ ЕООД, хляб от „Хебър“ ЕАД и „Симид Агро“ ЕООД, говежди стекове и бургери от „Тандем – Попово“ ООД и др.