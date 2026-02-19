ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вече можете да теглите и банкноти от 5 евро на банкоматите на Fibank

Fibank (Първа инвестиционна банка) продължава да разширява възможностите в полза на клиентите, като предоставя по‑голямо удобство и гъвкавост при използването на ежедневните банкови услуги. Клиентите на ПИБ вече могат да теглят от банкоматите ѝ евро банкноти с различни номинали: от 5, 10, 20, 50 и 100 евро.

Новата функционалност се въвежда в 140 банкомати на Fibank, които са разположени в нейните офиси и клонове в цялата страна, като осигурява повече свобода при управлението на личните финанси и улеснява ежедневните разплащания – особено при пазаруване или по‑малки кешови операции.

„Fibank винаги поставя клиента в центъра на своите банкови решения. Предлагането на по‑малки номинали банкноти е естествена стъпка в посока по‑голямо удобство и улеснение за нашите клиенти в новата евросреда“ коментира г-н Теодор Петров – Директор „Картови разплащания“ в Първа инвестиционна банка.

Повече информация за конкретните локации можете да получите на www.fibank.bg или на телефон: 0700 12 777.

