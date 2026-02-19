ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

74-годишна даде крупна сума на ало измамник след 4...

Заради изкуствения интелект се задава нов недостиг на чипове

Георги Луканов

Чипове Снимка: Снимка: Пиксбей

Чип индустрията отново е под натиск след голяма криза по време на пандемията от коронавирус, този път водена от нарастващия сектор на изкуствения интелект, който се нуждае от огромни количества хардуер за своите центрове за данни.

Главният изпълнителен директор и съсобственик на Tesla Илон Мъск стартира компания за производство на чипове, за да смекчи въздействието на бъдещи пазарни смущения.

Western Digital и Seagate, двата водещи производители на твърди дискове, вече са продали по-голямата част от запасите си от чипове за 2026 г., пише Heise Online. Counterpoint Research съобщава, че цената на чиповете памет се е увеличила с 90 процента между четвъртото тримесечие на 2025 г. и първото тримесечие на 2026 г. В резултат на това Dell е увеличила цените на своите персонални компютри с 15 до 20 процента, а се очаква Lenovo също да вдигне цените, съобщава TrendForce News.

Недостигът на DRAM памет ще продължи в електронната, телекомуникационната и автомобилната индустрия през цялата година прогнизира то бранша. Вече се наблюдават признаци на паническо купуване в автомобилния сектор, докато производителите на смартфони се обръщат към по-рентабилни алтернативи на чиповете, за да смекчат въздействието.

Чипове
