ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

САЩ с титлата на хокей при жените след драма и обр...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22319373 www.24chasa.bg

Руснаците ще произвеждат Lada Niva поне до 2029 г.

Георги Луканов

[email protected]

2448
2. Lada Niva

АвтоВАЗ удължи одобрението за производство на Lada Niva Legend до 2029 г.  Документът е валиден до 16 февруари 2029 г., през което време руската компания ще може да продава легендарния соц офроудър.

Тази година Lada Niva Legend ще получи нов двигател - 1,8-литров бензинов с мощност 90 конски сили, и LED фарове.

Автомобилът под името Lada Niva Legend се произвежда от началото на 2021 г.

Това име е съвременното търговско наименование на класическия модел ВАЗ-2121, чието серийно производство започва на 5 април 1977 г.. Промяната на името през 2021 г. се наложи, след като АвтоВАЗ си върна правата върху марката Niva от съвместното предприятие с General Motors.

Въпреки промените в името, конструкцията на автомобила остава почти непроменена вече почти 50 години.

2. Lada Niva
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте всички записи от камерите на хижа "Петрохан" (Видео)