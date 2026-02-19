Руснаците ще произвеждат Lada Niva поне до 2029 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

АвтоВАЗ удължи одобрението за производство на Lada Niva Legend до 2029 г. Документът е валиден до 16 февруари 2029 г., през което време руската компания ще може да продава легендарния соц офроудър.

Тази година Lada Niva Legend ще получи нов двигател - 1,8-литров бензинов с мощност 90 конски сили, и LED фарове.

Автомобилът под името Lada Niva Legend се произвежда от началото на 2021 г.

Това име е съвременното търговско наименование на класическия модел ВАЗ-2121, чието серийно производство започва на 5 април 1977 г.. Промяната на името през 2021 г. се наложи, след като АвтоВАЗ си върна правата върху марката Niva от съвместното предприятие с General Motors.

Въпреки промените в името, конструкцията на автомобила остава почти непроменена вече почти 50 години.