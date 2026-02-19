Европейските борси започнаха деня на червено

Европейските фондови пазари отвориха с понижения днешната търговия, като инвеститорите оценяваха корпоративните отчети на „Еърбъс" (Airbus), „Рено" (Renault), „Нестле" (Nestlé) и други компании, както и глобалните пазарни сигнали, предадоха Си Ен Би Си и ДПА, цитирани от БТА.

Паневропейският индекс Stoxx Europe 600 се понижи с 0,22 на сто до 627,28 пункта към 11 часа българско време. Водещият британски FTSE 100 отстъпи с 0,26 на сто до 10 658,03 пункта, германският DAX – с 0,47 на сто до 25 159,48 пункта, а френският CAC 40 – с 0,30 на сто до 8403,89 пункта.

Италианският FTSE MIB се понижи с 0,70 на сто, а испанският IBEX 35 – с 0,34 на сто.

Euro Stoxx 50 остава близо до годишния връх

Индексът Euro Stoxx 50 се понижи с 0,26 на сто до 6087,43 пункта, след като в началото на сесията беше на 6097,65 пункта. От началото на годината показателят нараства с 4,05 на сто, като годишният максимум е 6107,73 пункта, а минимумът – 5780,85 пункта.

На седмична база индексът отчита повишение от 1,57 на сто.

„Еърбъс" под натиск, „Нестле" и „Рено" реагират различно

Акциите на „Еърбъс" поевтиняха с 5,4 на сто в началото на търговията, след като компанията обяви, че очаква да достави 870 търговски самолета през 2026 г., под пазарните очаквания за около 880. Информацията излиза на фона на признаци за възстановяване при американския конкурент „Боинг" (Boeing).

Френският автомобилостроител „Рено" отчете ръст на приходите за 2025 г. с 3 на сто до 57,9 млрд. евро, но нетният резултат премина в загуба от 10,9 млрд. евро, повлияна от еднократна такса, свързана с инвестицията в „Нисан" (Nissan). Въпреки това книжата на компанията поскъпнаха с около 2 на сто.

Приходите на „Нестле" за 2025 г. възлизат на 89,49 млрд. швейцарски франка, което е спад от 2 на сто на годишна база, а нетната печалба се понижава с 17 на сто до 9 млрд. франка. Органичният растеж достига 3,5 на сто. Компанията съобщи, че води напреднали преговори за продажба на бизнеса си със сладолед на „Фронери" (Froneri), собственик на марката „Хаген=Даз" (Haagen-Dazs). Акциите на „Нестле" се повишиха с близо 3 на сто.

Настроенията на пазарите остават повлияни от САЩ, където инвеститорите анализират протокола от януарското заседание на Управлението за федералния резерв на САЩ, разкриващ различия във вижданията за бъдещата парична политика.

Фючърсите на американските акции се търгуват близо до нулата след печеливша сесия на Уолстрийт, подкрепена от технологичните компании от т.нар. „Великолепна седморка".

Цените на петрола се повишиха с над 4 на сто вчера, след като вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че Иран не е отговорил на основните изисквания на Вашингтон в преговорите по ядрената програма, а президентът Доналд Тръмп запазва правото си на военни действия при неуспех на дипломацията.

В Азиатско-тихоокеанския регион борсите се търгуваха на по-високи нива, а част от пазарите възобновиха работа след празниците за Лунната Нова година.