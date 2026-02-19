ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

https://www.24chasa.bg/biznes/article/22319996 www.24chasa.bg

Първа суперкола от ОАЕ

Георги Луканов

Хиперколата от ОАЕ Falcon. Снимка: Falcon

5,5-литровият двигател Chevrolet V8 LT6, инсталиран в Corvette Z06, скоро може да се появи в друг екзотичен суперавтомобил. Разработката му беше обявена наскоро от стартъпа Falcon Cars. Според създателите на проекта, автомобилът, наречен Falcon, ще стане първият национален суперавтомобил на Обединените арабски емирства.

Планиран като конкурент на Ferrari и Koenigsegg, Falcon все още дори не съществува като прототип - всички снимки и видеоклипове на арабския суперавтомобил са генерирани с изкуствен интелект. За да произведе истински автомобили Falcon, стартъпът от ОАЕ се нуждае от 88 милиона дирхама или почти 20,5 милиона евро. Falcon Cars планира да набере тази сума, като привлече инвеститори.

Ако парите бъдат събрани, производството на суперколата ще започне в свободната зона Джебел Али в ОАЕ. Според публикуваните маркетингови материали, Falcon ще бъде суперкола със задно задвижване и средно разположен двигател, което е най-добрата концепция за истинските ентусиасти на спортните автомобили. 

Точният срок за стартиране на производството на суперколата Falcon не е обявен. Вероятно ще зависи от финансирането на стартъпа. В момента арабските предприемачи са набрали 65 процента от необходимата сума.

Хиперколата от ОАЕ Falcon. Снимка: Falcon
