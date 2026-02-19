Финансовите загуби от спирането на 6-ти блок на АЕЦ "Козлодуй" възлизат на 18 млн. лв.

Относно финансовите загуби от спирането на шести блок на АЕЦ "Козлодуй", пропуснатите ползи на дружествата са до размера на тавана на приходите за АЕЦ "Козлодуй" от 120 лв. на мегаватчас, възлизащи на 18 милиона лв. за двете спирания през декември 2025 година. Реално не може да се говори за пропуснати ползи, тъй като всички приходи от пазарните продажби на енергия над този таван се внасят във фонд СЕС. Предстоящото удължаване на работата на блока компенсира недопроизводството от спиранията през декември. Това ще доведе до финансови постъпления за централата и реализация на тази енергия, която в момента не е недопроизведена и ще се сведе до минимум пропуснатите ползи.

Това заяви изпълнителният директор на АЕЦ „Козлодуй" Иван Андреев по време на изслушване в парламента, на което присъства и Цанко Бачийски, председател на Агенцията за ядрено регулиране.

Поводът да дойдат в парламента е свързан с трите извънредни спирания на 6-ти блок, които според вносителите от "Възраждане", създават риск за енергийната и националната сигурност на Република България и водят до загуби на десетки милиони евро.

Последно спиране беше преди дни за подмяна на дефектирало предпазно мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината в неядрената част на блока.

"Последните основни ремонти на мембранните предпазни устройства на шести блок са извършени през 2020 година, като е използван последният комплект, доставен по договор от 2016 година. Поради неосъществена доставка, плановият годишен ремонт на шести блок през 2024 година е отложен за 2025 година", обясни Андреев.

Тъй като всичките доставки на устройствата идват от Русия, заради войната и затруднения с доставките, АЕЦ "Козлодуй" предприема мерки за диверсификация, като е доставена ламарина 1.43.10 – с дебелина 0,2 мм. Извършени са изпитания на алтернативна мембрана от стомана, които били успешни.

Последният договор за доставка на въпросните съоръжения с руска компания е сключен на 29 октомври 2024 година, след проведена обществена поръчка и срок на доставка от 9 месеца.

"С оглед ключовата необходимост от осигуряване на своевременните доставки, АЕЦ "Козлодуй" отправя искане за предоставяне на дерогация до Министерството на енергетиката с писмо от 01.11.2024 година. Дерогацията за изпълнението на договора е предоставена в края на месец май следващата година с решение на Министерски съвет, като срокът ѝ изтича на 23.06.2026 година. През лятото на 2025 година изпълнителят на договора уведомява АЕЦ "Козлодуй", че иска удължаване на срока на изпълнение при увеличена цена от 14 процента. Първото искане, според Андреев, се дължи на затрудненията около доставките в резултат на санкциите срещу Русия, а по-високата цена е заради инфлацията в Русия. Впоследствие договорът е разтрогнат без неустойки и претенции в края на август 2025 година, поради невъзможност изпълнителят да извърши договореното.

По негова информация последно руски комплекти от мембранни устройства са доставени през 2016 година, като подмяната им е на 4-годишен период.