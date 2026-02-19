Индексите в Токио и на Уолстрийт растат

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Водещите индекси на фондовата борса в Токио приключиха днешната търговия с повишения, подкрепени от покупки на технологични компании след по-слабите им скорошни представяния, както и от отслабването на йената, което подпомогна износителите, предаде Киодо.

Водещият индекс Nikkei 225 нарасна с 323,99 пункта или 0,57 на сто до 57 467,83 пункта.

По-широкият индекс Topix се повиши с 44,84 пункта или 1,18 на сто до 3 852,09 пункта, пише БТА.

По време на търговията доларът се търгуваше при 155,00-01 йени спрямо 154,77-87 йени в Ню Йорк и 153,66-69 йени в Токио в 17:00 ч. вчера.

Еврото се котираше на нива от 1,1790-1792 долара и 182,75-79 йени при 1,1777-1787 долара и 182,41-51 йени в Ню Йорк и 1,1834-1835 долара и 181,86-90 йени в Токио.

В същото време водещите индекси на Уолстрийт приключиха търговията вчера с повишения, подкрепени от ръстове при технологичните гиганти след скорошните колебания около развитието на изкуствения интелект, предаде Ройтерс.

Акциите на "Енвидиа" (Nvidia) поскъпнаха с 1,6 на сто, след като компанията обяви, че е подписала многогодишно споразумение за доставка на милиони настоящи и бъдещи чипове за изкуствен интелект на "Мета Платформс" (Meta Platforms), чиито книжа добавиха 0,6 на сто.

Книжата на СанДиск (Sandisk), Уестърн Диджитал (Western Digital) и "Сийгейт текнолоджи холдингс" (Seagate Technology Holdings) поскъпнаха между 1,7 и 4,4 на сто, продължавайки силните си ръстове от последните месеци, подкрепени от засиленото търсене на технологии за съхранение на данни, свързано с изкуствения интелект.

Промишленият Dow Jones Industrial Average добави 0,26 на сто до 49 662,66 пункта.

Широкият S&P 500 се повиши с 0,56 на сто до 6881,31 пункта.

Технологичният Nasdaq нарасна с 0,78 на сто до 22 753,64 пункта.