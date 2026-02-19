Излишъкът по текущата сметка на еврозоната се увеличава през декември

Излишъкът по текущата сметка на еврозоната се е увеличил през декември 2025 г., подкрепен основно от рязко свиване на дефицита при първичните доходи, съобщи Европейската централна банка (ЕЦБ), цитирана от БТА.

През декември излишъкът възлиза на 15 млрд. евро при 9 млрд. евро месец по-рано. Излишъкът при търговията със стоки достига 20 млрд. евро, а при услугите – 14 млрд. евро. Дефицитът по сметката за първичните доходи се свива до 4 млрд. евро от 12 млрд. евро през ноември, докато дефицитът при вторичните доходи нараства до 16 млрд. евро от 15 млрд. евро.

За цялата 2025 г. текущата сметка на еврозоната отчита излишък от 255 млрд. евро, или 1,6 на сто от брутния вътрешен продукт, при 407 млрд. евро (2,7 на сто от БВП) през 2024 година. Намалението се дължи основно на преминаването от излишък от 41 млрд. евро към дефицит от 62 млрд. евро при първичните доходи, както и на свиването на излишъка при услугите до 135 млрд. евро. По-големият дефицит при вторичните доходи – 186 млрд. евро – също допринася за по-ниския общ резултат. Частично компенсиращ фактор е по-големият излишък при търговията със стоки, който достига 369 млрд. евро.

Във финансовата сметка през 2025 г. резидентите в еврозоната са направили нетни преки инвестиции извън блока в размер на 178 млрд. евро при 151 млрд. евро година по-рано. Нерезидентите са изтеглили нетно 5 млрд. евро от активи в еврозоната, след 40 млрд. евро през 2024 г.

При портфолио инвестициите нетните покупки на акции извън еврозоната от страна на резиденти намаляват до 169 млрд. евро, докато покупките на дългови ценни книжа извън блока нарастват до 598 млрд. евро. В същото време нерезидентите увеличават нетните си покупки на акции в еврозоната до 448 млрд. евро, а покупките на дългови инструменти намаляват до 389 млрд. евро.

В категорията „други инвестиции“ резидентите на еврозоната отчитат нетни придобивания на активи извън блока в размер на 671 млрд. евро през 2025 г., при 269 млрд. евро година по-рано. Нетните поемания на пасиви възлизат на 572 млрд. евро след нетни продажби от 30 млрд. евро през 2024 г.

Паричното представяне на платежния баланс показва, че нетните външни активи на паричните финансови институции в еврозоната са се увеличили с 211 млрд. евро през 2025 г., подкрепени от излишъка по текущата и капиталовата сметка и от нетни притоци в портфолио инвестициите в акции и други инвестиции.

През декември 2025 г. резервните активи на Евросистемата нарастват до 1,776 трлн. евро от 1,754 трлн. евро месец по-рано, като увеличението се дължи основно на положителни ценови промени и, в по-малка степен, на нетни придобивания на активи.