Симона Велева: Изслушването на кандидатите за генерален директор на БНТ е изцяло законосъобразно

Искам да се разсеят всякакви спекулации по отношение на днешното изслушване, което изцяло е в съответствие със Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) и с процедурните правила на Съвета за електронни медии (СЕМ). Това каза председателят на регулатора Симона Велева на днешното изслушване на кандидатите за генерален директор на Българската национална телевизия (БНТ).

Тя посочи, че към днешна дата с определение на Върховния административен съд е даден ход на процедурата. Административният съд София - област определи, че са недопустими исканията за спиране на изпълнението на процесното решение. Съдът оставя без разглеждане исканията на Емил Кошлуков, Ирина Величкова и Сашо Йовков за спирането на изпълнението на решението от 15 юли 2025 г. и прекратява производството, обясни Велева.

„Ние имаме и нашите мотиви, и влязлото в сила определение от 13 февруари, заради което аз вярвам, че тази процедура се изпълнява в условия на стабилитет и законосъобразност", каза председателят на СЕМ.

Съветът за електронни медии (СЕМ) изслушва днес петимата кандидати за генерален директор на Българската национална телевизия (БНТ) - Свилена Димитрова, Емил Кошлуков, Сашо Йовков, Невена Андонова и Милена Милотинова.

Изслушванията се провеждат в последователността на подаване на документите им за участие в конкурса, като за всеки кандидат са предвидени по 50 минути.

Първа в 14:00 ч. се представя Свилена Димитрова. След нея в 14:50 ч. ще бъде изслушан Емил Кошлуков. Сашо Йовков е от 15:40 ч, а в 16:30 ч. – Невена Андонова. Милена Милотинова ще говори в 17:20 ч.

Всеки кандидат ще разполага с 15 минути за представяне на концепцията си за управление на БНТ. След това членовете на СЕМ ще могат да задават въпроси до две минути всеки, като отговорите трябва да се вместят в общо 15 минути. Представителите на БНТ ще имат до пет минути за въпроси, а присъстващите журналисти – също до пет минути.

Процедурата за избор на генерален директор на БНТ бе замразена миналата година заради съдебно дело, което приключи на 13 февруари тази година с решение на Върховния административен съд (ВАС), с което обезсили определение на Административен съд София-област за спиране изпълнението на решението на СЕМ за избора на генерален директор на БНТ.

На същото заседание членовете на СЕМ допуснаха всички тях до втория етап - разглеждане на концепциите и документите на кандидатите. Те взеха решение следващият етап да бъде днес, 19 февруари, а на 20-и да бъде обявен избраният кандидат.

През ноември миналата година Административен съд София – област спря новата процедура за избор на генерален директор. Петима кандидати подадоха документи за поста генерален директор на Българската национална телевизия в Съвета за електронни медии. Това са Свилена Димитрова, Емил Кошлуков, Сашо Йовков, Невена Андонова и Милена Милотинова. Очакваше се новият генерален директор на обществената телевизия да бъде избран на 16 октомври, но процедурата бе замразена, припомня БТА.