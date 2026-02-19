Свилена Димитрова иска сутрешният блок на БНТ да се промени концептуално

Сутрешният делничен блок на БНТ да се промени концептуално, за да се открои от тези на частните телевизии, които са се превърнали в криминални хроники и в програмите на обществената телевизия да има повече авторско съдържание. Това е заложила в концепцията си за развитие на Българската национална телевизия Свилена Димитрова. Тя е сред петимата кандидати за генерален директор на обществената телевизия, които бяха допуснати от Съвета за електронни медии да се явят на изслушванията пред тях днес.

Свилена Димитрова започва кариерата си през 1995 г. в Регионалния тв център в Русе, завършила е право. "Тогава БНТ беше единствената телевизия и беше безкомпромисна. Днес медийната среда е съвършена различна, но водещо и основно за мен е общественият характер на БНТ", каза Димитрова пред СЕМ.

За нея е важно да се достигне и до новата генерация зрители. "Тя търси достъпна и кратка информация, която възприема с лекота. Програмното съдържание трябва да се съобразява с тези нагласи, защото се реализира в конкурентна среда", обясни Димитрова.

Според нея журналистите трябва да бъдат емпатични разказвачи на истории, а доказалите се професионалисти в обществената телевизия трябва да търсят мост към новите поколения. Затова за нея е важно сътрудничеството с университетите, с академичните среди, откъдето да дойдат нови кадри, които да поемат щафетата заедно с доказаните журналисти на БНТ.

За Димитрова БНТ трябва да е застъпник на обществения интерес чрез подкрепата на общественозначими каузи и иницитиви със социален отзвук.

В сутрешния блок да се запази магазинната форма, да се разгръщат различни теми, да е повече извън студиото, с повече живи включвания и по-голяма динамика, но не за сметка на информационния поток.

Тя разгледа и четирите програми на обществената телевизия. В концепцията й БНТ 1 трябва да запази и надгради съдържанието си на канал с политематично съдържание и с ясно обособени модули в отделните часови пояси. БНТ 2 трябва да е с повече авторско съдържание от регионалните центрове, програмата на БНТ 3 трябва да е фокусирана върху култура, развлекателни форми и образователни предавания. БНТ 4 трябва да е с авторско съдържание по проблемите на нашите сънародници отвъд границите на страната ни.

За Димитрова е важно да се използват средствата на новите информационни канали и да се достига до по-голям брой зрители на ютюб канала на БНТ.

В концепцията си тя залага и на реформиране на отдела "Маркетинг и връзки с обществеността" - "за да се скъси пътя до аудиторията на нейните послания, които да стимулират положителните обществени нагласи, които да открояват БНТ като несъмнен лидер на телевизионния пазар.

"Искам да се разсеят всякакви спекулации по отношение на днешното изслушване, което изцяло е в съответствие със Закона за радиото и телевизията и с процедурните правила на Съвета за електронни медии", каза в началото на заседанието председателят на регулатора Симона Велева.

Тя обясни, че към днешна дата с определение на Върховния административен съд е даден ход на процедурата. Административният съд София - област определи, че са недопустими исканията за спиране на изпълнението на процесното решение. Съдът оставя без разглеждане исканията на Емил Кошлуков, Ирина Величкова и Сашо Йовков за спирането на изпълнението на решението от 15 юли 2025 г. и прекратява производството, обясни Велева.

"Ние имаме и нашите мотиви, и влязлото в сила определение от 13 февруари, заради което аз вярвам, че тази процедура се изпълнява в условия на стабилитет и законосъобразност", каза председателят на СЕМ.

Съветът за електронни медии изслушва днес петимата кандидати за генерален директор на Българската национална телевизия (БНТ) - Свилена Димитрова, Емил Кошлуков, Сашо Йовков, Невена Андонова и Милена Милотинова.