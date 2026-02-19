ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

С временен ПИК възстановяваме достъпа си до електронните услуги на НАП

НАП СНИМКА: Фейсбук/НАП - Национална агенция за приходите

Клиентите на Национална агенция за приходите (НАП), които имат издаден персонален идентификационен код (ПИК), но не могат да го използват, поради това че са го загубили или забравили, могат да заявят издаването на временен такъв. Това става устно, в офис на приходната агенция, съобщиха от пресцентъра на НАП. 

Временният ПИК служи единствено за възстановяване на достъпа до електронните услуги, който лицето е имало с издадения му в предходен период персонален идентификационен код, като го промени с нов. Други действия с временния ПИК, освен смяна на кода за достъп, не могат да бъдат извършвани. Временният ПИК е еднократен и след неговата смяна става неактивен.

След заявяване на временен ПИК, на електронния адрес, посочен при първоначалното издаване на ПИК или променен през профила на ползвателя, заявителят получава, както временния код, така и кратко описание на стъпките за смяната му с постоянен. След промяната, с новия ПИК са достъпни всички електронни услуги на НАП, предоставяни с ПИК.

