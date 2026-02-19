Трайчо Трайков влезе в министерството на енергетиката, посрещна го Жечо Станков

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На символична церемония в Министерството на енергетиката Трайчо Трайков пое поста от своя предшественик Жечо Станков.

Станков представи пред своя наследник основните предизвикателства и резултатите от работата на ведомството през последната година. Сред тях – постигнатата дерогация за българските дружества на „Лукойл" от американските санкции, включването на държавата като инвеститор в проучванията за нефт и природен газ в Черно море, реалните строителни дейности за изграждане на Вертикалния газов коридор и други.

От своя страна Трайков заяви своята ангажираност екипът на Министерството на енергетиката да продължи работата за защита на националния интерес и развитие на стабилен, конкурентен и устойчив енергиен отрасъл.