ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Реал" предостави всички налични доказателства на ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22321478 www.24chasa.bg

Трайчо Трайков влезе в министерството на енергетиката, посрещна го Жечо Станков

908
Вече бившият министър на енергетиката Жечо Станков (вдясно) поздравява служебният - Трайчо Трайков. Снимка: Министерство на енергетика

На символична церемония в Министерството на енергетиката Трайчо Трайков пое поста от своя предшественик Жечо Станков.

Станков представи пред своя наследник основните предизвикателства и резултатите от работата на ведомството през последната година. Сред тях – постигнатата дерогация за българските дружества на „Лукойл" от американските санкции, включването на държавата като инвеститор в проучванията за нефт и природен газ в Черно море, реалните строителни дейности за изграждане на Вертикалния газов коридор и други.

От своя страна Трайков заяви своята ангажираност екипът на Министерството на енергетиката да продължи работата за защита на националния интерес и развитие на стабилен, конкурентен и устойчив енергиен отрасъл.

Вече бившият министър на енергетиката Жечо Станков (вдясно) поздравява служебният - Трайчо Трайков. Снимка: Министерство на енергетика

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте всички записи от камерите на хижа "Петрохан" (Видео)