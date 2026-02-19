Кошлуков: Нито веднъж не съм си позволил да редя новините на БНТ, това е най-свободната медия

Нито веднъж за тези години не съм си позволил да сляза на една оперативка да подредя новините, да попитам защо това е второ, а онова - първо. Телевизията никога не е била толкова свободна в нюзрума, колкото досега. За мен свободата на словото е важна, защото е биография. Уверявам ви, че БНТ е най-свободната медия днес.

Това заяви шефът на обществената телевизия Емил Кошлуков пред Съвета за електронните медии. Той е сред петимата кандидати за генерален директор на Българската национална телевизия, чийто концепции СЕМ изслушва днес.

Той започна изложението си, като обясни, че за него конкурсът не е легитимен. "Докато учих в Калифорнийския университет, имах достолепен професор, който обичаше да казва, че Великата октомврийска социалистическа революция не е нито октомврийка, нито велика, нито революция. Този каламбур е верен и днешната процедура ми прилича на това - не знам дали е избор, дали е конкурс. Вече в сайтове и и медии изтече името на жената победител в него", каза Кошлуков. И обясни, че се явява пред СЕМ заради уважението, което изпитва и към институцията на регулатора, и към всичките си колеги от БНТ.

В концепцията, която Кошлуков представи, той заложи на ролята на изкуствения интелект. "Това ще бъде основата на всички телевизии - без това не може да има телевизия вече. Но ако изкуственият интелект е моторът, хората са кормчията на телевизията", подчерта Кошлуков.

"Говорим често, че губим младежката аудитория, за отказа от гледане на обществена телевизия и всеки път има разкошни идеи за повече младежки и детски предавания", каза Кошлуков. И даде пример за привличане на младата аудитория с националната селекция за "Евровизия", която БНТ направи миналия месец. "С всичи критики, забележки, скандали - отделни видеа от селекцията достигнаха до милион и половина гледания, във фейсбук - повече от 27 млн. гледания. Това никога не се с случвало на БНТ - 800 000 посещения на страницата на "Евровизия" от аудитория, която никога няма да влезе в сайта на БНТ", обясни Емил Кошлуков.

Той разказа как при него наскоро отишъл посланикът на Молдова, за да го помоли да помогнат на българите да говорят повече на езика ни. "Друг пример - с уроците, които излъчвахме по време на Ковид. Тогава спасихме учебната година. Същото нещо можем да направим за българите в чужбина - ако направим за емигрантите и второто поколение българи такива уроци по бг език, история, литература, тези хора ще останат българи", заяви Кошлуков.

Той говори и за модела на финансиране на телевизията. "Той трябва да е не само устойчив, но и независим", заяви Кошлуков.

"Искам да ви уверя, че от страна на СЕМ има уважение както към БНТ, така и към вас. Вие имахте пълноценен и достоен мандат, в който БНТ се позиционира като достойна обществена телевизия. Всички действия на съвета са отговор на вашите действия, така че това изслушване не е прибързано, а дори закъсняло", каза му председателят на СЕМ Симона Велева.

На изслушванията за генерален директор ще се явят още Сашо Йовков, Невена Андонова, Милена Милотинова.