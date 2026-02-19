Шефът на КЕВР: Има завишени в пъти сметки за ток заради грешки. При такива случаи енергото връща пари и ще понесе санкции

Между 40 и 45% от жалбоподателите са високи сметки са ток са ползвали по-малко енергия през отминалите трите месеца на този зимен сезон в сравнение със същия период на предишния. При около 20 на сто от домакинствата потреблението се е увеличило с 10%, което е нормално предвид по-студеното време". Имало и такива с действително няколко пъти завишено потребление. Това заяви председателят на КЕВР Пламен Младеновски по повод проверките за увеличени сметки за електроенергия.

Част от тези семейства обитават апартаменти в нови сгради, които не са експлоатирани преди. По останалите случаи експертите на КЕВР работели, за да идентифицират тези обекти, ще демонтират електромерите за проверка в независима от електроразпредителните дружества лаборатория, обясни председателят на енергийния регулатор.

Младеновски обясни, че към момента експертите на комисията анализират количествата ток, ползвани от жалбоподателите за тримесечен период - ноември и декември 2025 г., и януари 2026 г..

Той коментира, че с 30-40% е по-високо потреблението на ток през декември 2025 г. спрямо ноември. Това се е получило, защото ноември миналата година е бил по-топъл и е имало с 20 на сто по-ниско потреблението от същия месец на 2024 г. При застудяването през декември се е получило това натрупване.

1200 са постъпилите в КЕВР жалби за завишени сметки за ток. Те все още се проверяват, заяви председателят на енергийния регулатор. Извънредните проверки започнаха на 4 февруари след негова заповед и по повод медийни публикации и оплаквания за завишени сметки за ток във фактури за декември 2025 и януари 2026 г. Към проверката са приобщени всички жалби, които са получени до края на миналата седмица. Всяка седмица пък ще бъдат приобщавани и тези от електроразпределителните дружества, като броят им е общо около 2000-2200.

Той призова гражданите да не изпращат жалби само „за да се зарине КЕВР от жалби", както призова лидерът на една организация. Младеновски посочи, че има много случаи, при които фактурата е 2 лева, такива, при които няма потребление, други, при които не може да се идентифицира абонатът и при разговор по телефона за идентифицирането му, отсреща твърдят, че не са пускали жалби до КЕВР. По думите му в тези единични случаи има злоупотреба с лични данни.

Попитан кога се очаква да приключи проверката, председателят на КЕВР каза, че постоянно идват нови и нови жалби, което удължава срока.

Всеки случай е индивидуален, но при установяване на действително надвишаване на сметките заради техническа грешка, каквито случаи вече са констатирани, фактурата на потребителя ще бъде коригирана, а при установена умишлена злоупотреба ще бъде наложена санкция. Процентът на фактури с технически грешки е много малък, но има и такива.

Има напълно основателни жалби, при които наистина е допусната грешка, като още при самото установяване електроразпределителното дружество се е коригирало, посочи Младеновски.