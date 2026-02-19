Преките чуждестранни инвестиции се увеличават с 14,2% през миналата година

Преките инвестиции в България са се увеличили с 14,2% през миналата година спрямо 2014 г. и достигат до 3,261,8 млрд. евро (2,8% от БВП). През декември 2025 г. те са в размер на 383,2 млн. евро спрямо 176,6 млн. евро за декември 2024 г.

Това показват предварителните данни на БНБ. Най-големите преки инвестиции през миналата година са от Нидерландия (635,9 млн. евро), Гърция (476,9 млн. евро) и Италия (315,5 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци – към Малта (257,3 млн. евро) и

САЩ (216,5 млн. евро).

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е положителен и възлиза на 119,7 млн. евро.Той е по-голям с 53 млн. евро от този за 2024 г.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 19,7 млн. евро (в т.ч. отрицателен поток от 21,1 млн. евро за Русия), при отрицателен нетен поток от 15,3 млн. евро за януари – декември 2024 г.

По предварителни данни rеинвестираната печалба (показваща дела на

чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 3,694,7 млрд. евро, при положителна стойност от 2,744,5 млрд. евро за 2024 г.

При дълговите инструменти (промяната в нетните задължения

между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) има отрицателен резултат в размер на 552,6 млн. евро, при положителна стойност от 45,5 млн. евро за 2024 г.

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари – декември 2025 г. възлиза на 377,4 млн. евро (0,3% от БВП), при 633,4 млн. евро (0,6% от БВП) за същия период на предходната година. През декември 2025 г. нетният поток е положителен и възлиза на 24 млн. евро, при отрицателна стойност от 74,4 млн. евро за декември 2024 г.