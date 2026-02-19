"Росатом" би помогнала Иран за решаване на проблема с обогатения му уран

Генералният директор на "Росатом" Алексей Лихачов заяви, че руската държавна корпорация е технологично готова да приеме високообогатен уран от Иран, като параметрите на тази дейност следва да бъдат определени от ръководството на Ислямската република, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

Руското външно министерство вчера обяви, че все още е в сила отправеното към Техеран предложение Русия да приеме ирански уран, за да се намали напрежението със САЩ.

"Разбираме, че днес се водят преговори под различни форми и се обсъждат отделни сценарии за съдбата на високообогатения уранов продукт", каза Лихачов пред журналисти.

"Русия има опит в оказването на помощ на Иран при аналогични ситуации. Въз основа на този опит ние сме готови да свършим тази работа. Нейните параметри ще бъдат определени преди всичко от ръководството на Иран", добави генералният директор на "Росатом". "Ние от своя страна ще решим технологично всеки проблем в духа на партньорството с иранските атомни специалисти и с народа на Иран", увери Лихачов.

АЕЦ "Бушер" в Иран ще остане приоритет за "Росатом" и въпреки всички трудности, рано или късно проектът за разширяване на електроцентралата ще бъде реализиран успешно, каза още Лихачов.