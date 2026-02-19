Невена Андонова предлага нов тип финансиране на БНТ

Гарантиране на редакционната независимост, на ролята на разследващата журналистика, на регионалните центрове и по-развита кореспондентска мрежа по света, както и необходимост от нов модел на финансиране.

Това бяха акцентите в концепцията на продуцентката Невена Андонова за развитието на БНТ.

За да е респектираща и незаобиколим фактор, обществената телевизия изважда зрителя от анонимността на единица в рейтинга. Намира баланс между телевизионните традиции и увеличаващите се дигитални способи за достъп до съдържание по всяко време. Тя е лидер в информацията и анализа, подкрепя и участва в културно-образователни процеси като субект в тях. Води зрителя, а не го следва. Програмното й съдържание на потъва в хаос, каза Андонова.

Финансирането на обществената телевизия да не е на час програма, а да е на единица програмно съдържание, според сложността на нейното създаване, предлага Андонова. "И в някакъв смисъл уравниловката, средностатистическо час програма, особено по отношение на изпълняването на обществените функции и на покриването на обществената мисия, не е сериозно да мислим, че може да стане качествено", обясни Андонова. Според нея БНТ трябва да привлича спонсорства, партньорства, като във формата "Голямото четене", който бил успешен. "Много е съществено да има структура, която да е медиатор между медията и обществото", допълни Андонова.

Тя бе сред петимата кандидати за генерален директор на БНТ, допуснати на изслушванията пред СЕМ днес. Един от тях - Сашо Йовков, така и не се яви пред Съвета, като така автоматично отпадна от конкурса.

Утре СЕМ ще гласува измежду четирима кой да оглави БНТ. Това са Емил Кошлуков, Свилена Димитрова, Невена Андонова и Милена Милотинова.