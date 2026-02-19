Милена Милотинова първо ще пита какво очакват зрителите, а после - дебат за финансирането на БНТ

"БНТ - телевизия в интерес на обществото" - така Милена Милотинова е озаглавила концепцията за управлението си, ако бъде избрана като генерален директор. Затова и първото нещо, което ще направи, е да поръча широко проучване какви са очакванията на аудиторията. Така след обществения анализ ще разработи и програмната схема на телевизията.

С широк обществен дебат, в който ще се включи и СЕМ, минстерствата на културата, на финансите, както и парламента, ще бъде решено и финансирането на БНТ. В момента е с държавна субсидия на час-програма, а в центъра на обсъждането ще се постави въпросът как телевизията да не бъде зависима.

Милена Милатинова иска да привлече и нови кадри към екипа, ако бъде избрана. Но и ще и търси възможност да се върнат стари кадри от БНТ, които са напуснали през годините. Телевизията трябва да бъде алтернативна на търговските медии, да бъде място за дискусия, културен дебат, да има повече разследвания и в други предавания, в новините, както и да има силно присъствие в социалните мрежи, макар че за това е направено много досега", каза още Милотинова.

По думите иска БНТ да бъде лидер в новините. Тя обяви, че ще се съобразява с желанията на зрителите и например ще запази досегашните часови пояси на емисиите новини. Въпреки това може да има "кратки брейкинг нюз на кръгъл час, които ще подгряват централната новинарска емисия". По отношение на актуалните предавания тя не предлага особени промени, но би искала да бъдат по-отворени към гражданското общество, с форуми, коментари, преки въпроси във фейсбук страницата на БНТ, които да се задават в ефир.

"Липсват ми нишови предавания - здравно риалити, икономическо предаване, външно политическо предаване", каза още Милотинова.

В нейната концепция влиза и създаването на качествени документални сериали, не само игрални, в които да бъда показвани археологически разкопки или природни обекти например.