Гроздан Караджов се отчете за 399 дни управление на транспорта

Бившият вицепремиер и министър на транспорта Гроздан Караджов се отчете в социалните мрежи за 399 дни управление на сектора.

В краткия вариант на отчета му е отбелязано, че са спазени 340 млн. евро по плана за възстановяване и устойчивост и са договорени допълнителни 265 млн. евро за жп транспорт.

Осигурени са 230 млн. евро инвестиции по проекта FAST Danube 2 за удълбочаване на Дунав и подобряване на корабоплаването, което е приоритет за румънците.

От 35 нови електрически мотрисни влака по договор с френската Alstom, 12 ще са готови до 31 август 2026 г. и ще са финансирани по ПВУ, а 23 – по Социалния план за климата.

Обезопасени са изцяло 36 участъка с концентрация на пътнотранспортни произшествия. Планирани са 43 конкретни нови мерки в програмата за пътна безопасност;

11 000 учители са преминали обучение по методика за пътна безопасност.

В железопътния транспорт има 8% спад на жп произшествията спрямо 2024 г. и 15% на жп инцидентите, а 31% са по-малко пострадалите граждани.

В областта на телекомуникациите е планирана 7000 км оптична мрежа (2000 км кабели вече са положени и тествани). 185 общини са включени в проекта за широколентов интернет, а над 350 000 души в отдалечени райони са с подобрен достъп до цифрова свързаност. 69 общини напълно готови за свързване към държавната мрежа;

200+ готови 5G базови станции в малки населени места.

Подписано е споразумение между правителствата на България и Северна Македония за изграждане на трансграничния железопътен тунел между двете държави. Подписан договор за изграждане на липсващите 2,4 км от Коридор VIII.

Подписан тристранен договор между България, Гърция и Румъния за коридорите Север-Юг, в който се включено изграждането на два нови моста над Дунав при Силистра-Калъраш и Никопол-Турну Магуреле.

Внесени в НС два нови закона, внесени и приети са промени в 7 закона, промени са 7 наредби.

"Това са накратко резултатите от работата ми като министър на транспорта и съобщенията. Максималистът в мен е убеден, че можехме да постигнем много повече. Реалистът в мен обаче напомня в каква сложна политическа конфигурация трябваше да работим и колко затлачени с десетилетия проблеми трябваше да преодоляваме. Надявам се министрите след мен не само да продължат заложените тенденции за подобряване на работата в транспорта, но и да ускорят темпото. Защото гражданите заслужават сигурни пътища, бързи, комфортни и достъпни влакове, модерна комуникационна свързаност", заключва Караджов.



