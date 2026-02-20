Колата минава на преглед и без да са платени глобите

Автомобилите ще могат да минават задължителния годишен технически преглед дори ако собственикът има неплатени пътни глоби. Това следва от решение на Конституционния съд, взета но 19 февруари 2026 г. То отменя текстове от Закона за движението по пътищата, които трябваше да влязат в сила от 6 май 2026 г., но бяха оспорени от омбудсмана Велислава Делчева.

В закона депутатите записаха, че пунктовете за технически преглед няма да обслужват коли, за които има неплатени глоби или имуществени санкции за нарушения. Идеята беше чрез административен натиск да се стимулира събираемостта на санкциите.

Конституционният съд обаче приема, че подобна мярка превръща техническия преглед в средство за принуда. В мотивите си магистратите подчертават, че периодичният преглед има за цел да гарантира безопасността на движението и опазването на околната среда, а не да служи като механизъм за събиране на публични вземания.

Съдът напомня и утвърдената си практика, че събирането им трябва да става чрез ефективно изпълнително производство, насочено към имуществото на длъжника, а не чрез ограничаване на други негови права и задължения. Санкционирането чрез недопускане до технически преглед представлявало непропорционално ограничение. От една страна бил общественият интерес от безопасност на движението, а от друга - интересът от събиране на глоби. Вместо баланс между двете цели текстовете в закона противопоставяли два обществени интереса.

Решението е окончателно и задължително за всички институции. На практика това означава, че техническите пунктове няма да могат да отказват преглед заради неплатени глоби, а държавата ще трябва да използва други механизми за събирането им като принудително изпълнение чрез НАП или съдебни изпълнители.

