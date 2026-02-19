Турски фирми може да строят “Черно море” – не само до Варна, а и до Дуранкулак

Строителни компании от южната ни съседка с интерес да вземат проекта на концесия

Турски компании искат да изградят на концесия магистрала “Черно море”, но не само между Бургас и Варна, както планираше българската държава, а от Малко Търново чак до Дуранкулак. Водени са преговори с турската държава, но времето на кабинета не стигнало, за да се доведе идеята до сключване на конкретни договори. Това съобщи при сдаването на властта в МРРБ регионалният министър Иван Иванов, който предаде поста на служебната министърка Ангелина Бонева.

Иванов съобщи новината в контекста на свършената от него и неговия екип работа, тъй като според него техническият проект на “Черно море” в частта между Варна и Бургас бил почти готов.

Турците предлагали в добавка

да изградят към тези над 100 километра още два скоростни пътя -

от Малко Търново до Бургас и между Варна и Дуранкулак, така че да има бърза пътна връзка от Турция през България до Румъния. От думите му излезе, че преговорите били водени с турската държава и дори бил подписан меморандум.

Попитана от “24 часа”, служебната министърка Ангелина Бонева каза, че тепърва ще се запознава с този проект и с всички останали, за които Иванов заяви, че ѝ завещавал. Но подчерта, че концесионната процедура е прекалено сложен и дълъг процес, за да бъде проведена от служебно правителство.

В действителност такъв меморандум наистина е бил подписан - през октомври миналата година, но това е станало по време на тристранна среща между министрите на транспорта на България, Румъния и Турция Гроздан Караджов, Абдулкадир Уралоглу и Хорациу Козма и в него се споменават само принципни намерения.

В документа се говори за нова инфраструктура, която да облекчи трафика между трите държави - пътен и железопътен, тъй като той расте с по 20% всяка година и граничните преходи вече са отеснели.

Специално магистрала “Черно море” се споменава като алтернативен маршрут на южния транспортен коридор между Европа, Близкия изток и Кавказ. И освен Дуранкулак като северна точка на “Черно море” на наша територия се споменават също Кардам и Силистра, като трябва да се избира между трите.

Крайното

намерение е да се изгради транспортен коридор,

започващ от Истанбул и минаващ през България, Румъния и Молдова, за да стигне до Украйна.

Технически проект за магистрала “Черно море” от Бургас до Варна няма. През 2021 г. МРРБ подписа договор с консорциум от три проектантски фирми, които да изготвят разширен идеен проект за магистралата между двата големи морски града. Проектът беше готов за една година, но заседна в екоминистерството, тъй като районните басейнови дирекции имат твърде много забележки за трасето. Така документът само бива прехвърлян от правителство на правителство, а без да бъде приет, няма как да се изработи конкретен технически проект.