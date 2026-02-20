Шефката на ЕЦБ Лагард възнамерява да завърши мандата си

Президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заяви в интервю за в. "Уолстрий джърнъл", че очаква завършането на мисията й начело на франкфуртската институция да продължи до края на мандата й, предаде Ройтерс.

„Когато погледна назад към всички тези години, мисля, че сме постигнали много, че аз съм постигнала много", каза тя и добави: „Трябва да консолидираме постигнатото и да се уверим, че то е наистина солидно и надеждно. Затова моята основна позиция е, че това ще отнеме до края на мандата ми", каза тя, предаде БТА.

По-рано тази седмица „Файненшъл таймс" съобщи, че президентът на ЕЦБ планира да напусне поста си предсрочно, преди президентските избори във Франция през догодина, за да даде възможност на президента Еманюел Макрон да има думата при избора на нейния приемник.

Лагард е изпратила вчера лично съобщение до колегите си от ЕЦБ, в което ги уверява, че остава концентрирана върху ролята си на начело на най-важната

финансова институция в Европа и те ще научат от нея, а не от пресата, ако реши да се оттегли, съобщиха източници на Ройтерс.

Пред „Уолстрий джърнъл" тя посочва, че вижда като своя мисия поддържането на „ценова и финансова стабилност, както и „защитата на еврото, като се подсигури, че то е стабилно и силно".

Лагард отбеляза също така, че вижда Световния икономически форум като „една от многото възможности", които обмисля за след оттеглянето си от централната банка на еврозоната.