Окончателно: фермерите подават заявления за субсидии без електронен подпис.

Фермерите ще могат да подават заявления за подпомагане по различните интервенции за директна подкрепа в структурите на Държавен фонд "Земеделие" за Кампания 2026-2027 г. без прилагане на удостоверение с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Тази промяна в Закона за подпомагане на земеделските производители бе приета от депутатите на второ четене.

Всъщност законопроектът, в който отново се съдържаше тази промяна, както и създаването на регистър на трайните насаждения, въвеждане на Взаимоспомагателният фонд и други, бе приет преди две седмици. Но председателят на земеделската комисия Цвета Караянчева от ГЕРБ вчера по време на комисия припомни, че тъй като не са успели да го разгледат в пленарната зала, имало и някои спорни текстове, а времето за Кампания 2026 наближава, решили да внесат отново законопроекта само с промяната, касаеща КЕП. От МЕЧ се опитаха да ги вкарат отново, но депутатите не го приеха.

"От Министерството на земеделието и храните бяха изтъкнали изключително малкият брой кандидати, подали заявления, подписани с КЕП, през предходните кампании. Това показва, че изискването се явява непропорционално високо административно бреме за земеделските стопани, които искат да получат подкрепа по линия на директните плащания", посочи Цвета Караянчева.

По думите й с приемането на този законопроект ще се осигури участието на по-голям брой земеделски стопани в предстоящите кампании.