ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кукерско шествие променя организацията на движение...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22327034 www.24chasa.bg

Китай откри първата фабрика за летящи коли в света

Георги Луканов

[email protected]

1984
Летящият модел на китайската компания XPeng вклюлчва футуристичен ван и дрон за двама пътници. Снимка: XPeng

Китайският технологичен гигант XPENG AEROHT официално откри първата в света специализирана фабрика за масово производство на летящи автомобили.

Базираното в Гуанджоу съоръжение е проектирано с капацитет от 10 000 бройки годишно и ще се фокусира върху производството на модулния модел Land Aircraft Carrier.

Този иновативен апарат се състои от шестколесен автомобил с хибридно задвижване и напълно електрически летателен модул, който се отделя от колата с вертикално излитане.

Летателният апарат е оборудван с 270-градусова панорамна кабина за двама пътници и използва усъвършенствана разпределена електрическа пропулсивна система. Задвижването се осъществява от интелигентна система, поддържаща както ръчно, така и напълно автономно управление, което значително улеснява пилотирането.

С максимална скорост във въздуха от 130 км/ч и способност за бързо презареждане на батериите директно от вана на земята, машината решава основния проблем с пробега на електрическите въздухоплавателни средства. Инвестицията в завода подчертава амбицията на Китай да доминира в "икономиката на малката височина", като същевременно прилага автомобилни методи за серийно производство към авиационни технологии.

Първите доставки на клиенти се очакват в рамките на следващите месеци, като цената е позиционирана в сегмента на луксозните суперколи - около 250 000 евро, правейки мечтата за полет над задръстванията по-близка до реалността от всякога.

Летящият модел на китайската компания XPeng вклюлчва футуристичен ван и дрон за двама пътници. Снимка: XPeng
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание