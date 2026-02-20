Китай откри първата фабрика за летящи коли в света

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китайският технологичен гигант XPENG AEROHT официално откри първата в света специализирана фабрика за масово производство на летящи автомобили.

Базираното в Гуанджоу съоръжение е проектирано с капацитет от 10 000 бройки годишно и ще се фокусира върху производството на модулния модел Land Aircraft Carrier.

Този иновативен апарат се състои от шестколесен автомобил с хибридно задвижване и напълно електрически летателен модул, който се отделя от колата с вертикално излитане.

Летателният апарат е оборудван с 270-градусова панорамна кабина за двама пътници и използва усъвършенствана разпределена електрическа пропулсивна система. Задвижването се осъществява от интелигентна система, поддържаща както ръчно, така и напълно автономно управление, което значително улеснява пилотирането.

С максимална скорост във въздуха от 130 км/ч и способност за бързо презареждане на батериите директно от вана на земята, машината решава основния проблем с пробега на електрическите въздухоплавателни средства. Инвестицията в завода подчертава амбицията на Китай да доминира в "икономиката на малката височина", като същевременно прилага автомобилни методи за серийно производство към авиационни технологии.

Първите доставки на клиенти се очакват в рамките на следващите месеци, като цената е позиционирана в сегмента на луксозните суперколи - около 250 000 евро, правейки мечтата за полет над задръстванията по-близка до реалността от всякога.