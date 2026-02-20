Половината проверки на инспекцията по труда през 2025 г. били за недеклариран труд

През 2025 г. близо 50% от всички проверки на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда" са били насочени към ограничаване на недекларирания труд, съобщиха от агенцията, цитирани от БТА.

Оперативните данни на агенцията показват, че инспекторите са извършили 21 969 проверки по специалната мярка в плана на ГИТ, насочена към превенция на недекларираната заетост. Това представлява 44% от общо 49 660 проверки.

При тези проверки са установени 55 863 нарушения по осъществяването на трудовите правоотношения, а за констатираните нарушения са съставени 4698 акта за установяване на административни нарушения.

През 2025 г. са извършени и 5626 „бързи проверки" за засилване контрола върху най-тежките форми на недеклариран труд, включително работа без трудов договор. Този тип проверки се правят извън установеното работно време и целят разширяване на обхвата на контролните обекти, включително такива, които до момента не са били проверявани.

Констатираните случаи на работа без трудов договор през миналата година са 3688, а от началото на 2026 г. техният брой е 360.

Инспекцията по труда припомня, че писменият трудов договор с ясно посочени условия на труд и заплащане гарантира най-пълно трудовите права на работещите. Той се сключва преди постъпване на работа, а работникът или служителят трябва да получи екземпляр от договора, копие от вписването на началото на трудовото правоотношение в НАП и длъжностна характеристика. Работодателят не може да допуска наетия до работното му място, преди тези документи да са предоставени.

Писмено договорената заплата е основа за осигурителния доход, върху който се изчисляват обезщетения за временна неработоспособност, майчинство, безработица и пенсия. Работа без трудов договор се счита за сериозно нарушение, за което контролните органи налагат санкции, се отбелязва още в съобщението.

Работещите могат да проверят вероятността трудът им да е недеклариран чрез специалния софтуер на ИА ГИТ на адрес https://gli.government.bg/udw/. Софтуерът оценява риска от работа без трудов договор, фиктивни условия, нерегламентирани плащания и застрашаване на живота и здравето на работещите.

Инспекцията апелира работещите да подават сигнали своевременно – докато са на работното си място, и да съдействат на контролните органи. Сигнали могат да се подават на място във всяка регионална дирекция, по пощата, с куриер, чрез специалната форма на сайта на агенцията или чрез Системата за сигурно електронно връчване на Министерството на електронното управление https://edelivery.egov.bg/. Повече информация е публикувана в рубриката „Център за административно обслужване".

Контролните органи на ГИТ са извършили 49 660 проверки през 2025 година. При тях са констатирани 189 576 нарушения на разпоредбите на трудовото законодателство. Свързаните с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд са 100 618, а 87 675 се отнасят до осъществяването на трудовите правоотношения.