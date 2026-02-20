С три гласа "за" СЕМ избра Милена Милотинова за шеф на БНТ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Съветът за електронни медии избра Милена Милотинова за генерален директор на БНТ.

Тя получи три гласа от членовете на СЕМ - кандидатурата й подкрепиха Симона Велева, Габриела Наплатанова и Къдринка Къдринова.

Четирима представиха концепциите си пред членовете на СЕМ вчера. Това бяха Емил Кошлуков, Свилена Димитрова, Милена Милотинова и Невена Андонова.

Петима бяха допуснати до изслушванията вчера, но Сашо Йовков не се яви на тях и отпадна от конкурса. С писмо той уведомил Съвета, че няма да може да присъства – бил извън София и не може да отиде на изслушванията. Пратил писмото, ръчно написано, от шофьор и служебен автомобил на БНТ, стана ясно от председателката на СЕМ Симона Велева.

Вчера в СЕМ са входирани три искания за спиране на процедурата на основание, че са налице висящи съдебни производства и изборът не може да стане преди приключване на тези дела, обясни Галина Георгиева. Останалите членове на СЕМ гласуваха против разглеждането на такава точка на днешното заседание.

Габриела Наплатанова обяви, че ще подкрепи Милена Милотинова още докато обсъждаше изложенията на всеки от кандидатите.

Галина Георгиева обаче намекна за политическо влияние върху процедурата. „Действията на Съвета от вторник насам се случват в среда на медиен комфорт, който отразява предимно удобната теза – липсва всякаква информация от страна на председателя на СЕМ относно тълкувателното решение. Такава медийна среда по времето на Светослав Костов не е имало. И по времето на Андон Балтаков не се е ползвал такъв комфорт. Очевидно това е мнозинството в Съвета, което ще избере новия генерален директор в условията на политическа нестабилност, което, смятам, буди основателни съмнения за политическо влияние над решенията на Съвета за електронни медии", каза Георгиева.

„Има ясно приети и влезли в сила актове на Върховния административен съд, на Административен съд – София-област, така че всякакви спекулации са опит да се опорочи и да се хвърли сянка върху едно наистина важно решение, което СЕМ дължи на българското общество", отговори й Симона Велева.

Къдринка Къдринова също обяви, че ще подкрепи Милена Милотинова.

"Имам дълбокото впечатление, че присъствам на една абсолютно легитимна процедура по избор на генерален директор на БНТ. Съжалявам, че това се случва едва сега, каза Пролет Велкова. И подкрепи кандидатурата на Невена Андонова за генерален директор на БНТ.

Симона Велева даде третия глас за Милена Милотинова.

Габриела Наплатанова и Къдринка Къдринова са в СЕМ от президентската квота, докато Симона Велева, Пролет Велкова и Галина Георгиева са избрани от Народното събрание за членове на регулатора.

На изслушването пред тях вчера Емил Кошлуков каза, че процедурата за избор на генерален директор е нелегитимна.