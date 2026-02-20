Новият Toyota Yaris ще има изцяло електрическа версия

Вече в четвъртото си поколение, предлагано на пазара от 2020 г., Toyota Yaris се подготвя за пета версия. Освен хибрид и двигател с вътрешно горене, японският компактен автомобил ще има и изцяло електическа версия. Дебютът му е планиран за края на 2027 г.

4Ако електрификацията е бъдещето, не можем да избегнем изцяло електрическа версия на модела", каза Андреа Карлучи, продуктов мениджър в Toyota Europe, пред британското списание Auto Express.

"Идеалното би било платформа с множество енергийни опции, за да се предложи правилното решение за всеки клиент. С други думи, многоенергийният подход не е просто едно от многото решения а трябва да бъде решението", допъълва Карлучи.

Toyota ще следва този път и със следващата Corolla. Очаква се новото поколение на седана да бъде базирано на нова платформа, способна да поддържа както двигатели с вътрешно горене, така и хибридни и електрически версии. Независимо от вида на задвижването, дизайнът ще остане идентичен. Същият подход ще бъде възприет и при петото поколение Yaris.