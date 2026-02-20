Плъгин хибрид измина 300 км само на ток!

Lynk & Co разшири границите на plug-in хибридната технология. На пистата Centro Dinаmico Pegaso в Толука, Мексико, тестов пилот въртеше обиколки в продължение на повече от шест часа зад волана на модел 08, със средна скорост между 50 и 60 км/ч. В края на сесията километражът показа 293 километра, изминати в 100% електрически режим.

Според Книгата на рекордите на Гинес, това е най-голямото разстояние, изминавано някога от сериен SUV с plug-in хибридно задвижване, без да се използва двигателят му с вътрешно горене. Този пробег е еквивалентен и на това, което е стандарт за много изцяло електрически коли.

Китайската марка подчертава, че това не е било лабораторно упражнение, а по-скоро шофиране в реални условия. Необходимо е обаче да се уточни, че тези, които пътуват ежедневно по магистралата или шофират в зимни условия, няма да постигнат тези цифри. Постоянната и относително ниска скорост на затворена писта минимизира съпротивлението на въздуха и разхода на енергия. При нормален трафик тези фактори рядко са толкова благоприятни.

Официално, електрическият пробег според европейския стандарт WLTP достига до 200 километра. Забележителна цифра за plug-in хибрид. На теория това е достатъчно, за да покрие няколко дни пътуване до работа, без да се използва и капка бензин.

Капацитетът на батерията на Lynk & Co 08 е 39,6 кВтч. Това е повече от някои малки, изцяло електрически модели като Dacia Spring.

Lynk & Co 08 може да измине огромно разстояние без да спира за заеждане. Комбинирайки го и с 1,5-литров бензинов двигател, общият пробег ще надхвърли 1000 километра, според производителя.

Това му донесе и още един рекорд. В отделен опит, валидиран от Книгата на рекордите на Гинес, 08 измина повече от 1800 километра без зареждане с гориво или презареждане, този път в хибриден режим.