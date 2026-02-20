"Тесла" представя по-евтина версия на Cybertruck

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският автомобилостроител „Тесла“ (Tesla) представи по-евтин вариант на „Сайбъртрък“ (Cybertruck) в САЩ късно вчера и намали цената на най-скъпия си модел „Сайбърбийст“ (Cyberbeast), тъй като изпитва трудности да намери купувачи за своите пикапи, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Тесла“ определи цена на новия модел с два мотора и задвижване на всички колела на 59 990 долара, което го прави „най-достъпният“ „Сайбъртрък“ на компанията и намали цената на „Сайбърбийст“ от 114 990 долара на 99 990 долара.

Понижаването на цената означава, че „Тесла“ най-вероятно ще спре своя луксозен пакет (Luxe Package) за модела, който включва контролирано пълно автономно шофиране и безплатен достъп до бързите зарядни станции на „Тесла“.

Американският производител на електрически автомобили добави пакета към гамата си миналия август, когато повиши цената на пикапа.

„Сайбъртрък“ беше рекламиран от главния изпълнителен директор Илон Мъск като футуристичен конкурент на масовите пикапи от традиционни марки като „Форд“ (Ford), но множество изтегляния на автомобили от пазара и проблеми с контрола на качеството отблъснаха потенциалните клиенти.

Ръководителят на програмата „Сайбъртрък“ на „Тесла“ Сидхант Авасти, обяви, че напуска компанията през ноември миналата година на фона на слабите продажби.

Основният бизнес с електрически превозни средства на „Тесла“, който все още осигурява по-голямата част от текущите постъпления на компанията, е подложен на натиск, тъй като конкурентите пускат на пазара по-нови и по-евтини модели. Намаляването на стимулите за електрически превозни средства и крайнодясната политическа реторика на Мъск също отблъснаха някои клиенти.

Намаляването на цените се превърна в ключова част от стратегията на „Тесла“ за 2026 г за привличане на не толкова платежоспособни клиенти.

По-широкият пазар на електрически превозни средства също бележи забавяне от септември, когато администрацията на Тръмп прекрати федералните данъчни облекчения от 7500 долара.

Анализатори предупреждават, че по-големият дял на по-евтините превозни средства може да окаже натиск върху маржовете на печалба, освен ако „Тесла“ не успее да компенсира въздействието чрез намалени производствени разходи или по-значителни приходи от софтуер и услуги.

На фона на забавянето на продажбите на електромобили Мъск направи голям завой към роботиката и автономното шофиране, възползвайки се от изкуствения интелект и нарастващия пазар на автономни превозни средства, за да позиционира компанията като лидер в хуманоидните роботи и роботизираните таксита.

Мъск заяви миналия месец, че компанията ще прекрати производството на своите високопроходими автомобили – Модел Екс (Model X) и седани „Модел Ес“ (Model S) и вместо това ще използва пространството в завода си в Калифорния, за да произвежда хуманоидни роботи.