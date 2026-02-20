Газът през март с 1,7 на сто по-скъп, в микса - азерски, втечнен от Александруполис и от "Боташ"

От февруари 2025 г. в доставките за българския пазар влизат количества от турски терминали

Природният газ през март да струва 32,85 евро за мегаватчас, предлагат на КЕВР газовите й експерти. Цената е с 1,7 на сто по-висока от тази през февруари, когато е била 32,30 евро.

В микса за следващия месец влизат количества азерски газ по дългосрочния договор с азербайджанската компания, втечнено гориво от терминала при Александруполис, както и един танкер от терминал в Турция, доставчик на този газ е компанията "Боташ".

Преглед 13 месеца назад посочва, че през януари 2025 г. в газа, който стига до клиентите на "Булгаргаз", влизат количества азерски и доставки на втечнен от терминала при Александруполис, както и от хранилището в Чирен.

През февруари обаче технически проблеми на гръцкия терминал всъщност до октомври го елиминираха и българската компания не може да доставя товари от него. През февруари на терминала е трябвало да бъде разтоварен танкер на "Тотал", това се е случило, но на турски терминал. От този месец до октомври в микса основно има азерски газ и такъв от терминалите в Турция, доставян до българската граница от "Боташ".

От ноември терминалът при Александруполис вече заработи и в микса влиза азерския газ, втечнено гориво от гръцкия терминал и един товар (танкер) от терминал в Турция. Естествено - и от хранилището в Чирен. Дори след пускането на терминала в Александруполис, вече пети месец се доставя по един танкер на турски терминал.

Информацията е от докладите на Комисията за енергийно и водно регулиране за проектоцените на газа всеки месец. В тях обаче всичките количества, както и всякакви цифрови данни, са заменени с многоточия, тъй като са чувствителна търговска информация. Така че не може да се пресметне какъв е делът на доставяния по споразумението с "Боташ" втечнен газ.