Лондон след отменените мита на Тръмп: Очакваме привилегирована ни търговска позиция да продължи

Лондон. Снимка: Pixabay

Великобритания очаква привилегированата ѝ търговска позиция със САЩ да се запази, след като Върховният съд на страната отмени мащабните мита, наложени от президента Доналд Тръмп съобщиха днес от британското правителство, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

„Обединеното кралство се ползва с най-ниските реципрочни мита в световен мащаб и при всеки сценарий очакваме нашата привилегирована търговска позиция със САЩ да продължи“, се казва в изявление на говорител на британското правителство.

От Даунинг стрийт 10 посочват, че ще работят с администрацията на САЩ, за да изяснят как съдебното решение ще се отрази върху митата за Великобритания и останалата част от света.

Лондон. Снимка: Pixabay

