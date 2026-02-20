Лондон след отменените мита на Тръмп: Очакваме привилегирована ни търговска позиция да продължи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Великобритания очаква привилегированата ѝ търговска позиция със САЩ да се запази, след като Върховният съд на страната отмени мащабните мита, наложени от президента Доналд Тръмп съобщиха днес от британското правителство, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

„Обединеното кралство се ползва с най-ниските реципрочни мита в световен мащаб и при всеки сценарий очакваме нашата привилегирована търговска позиция със САЩ да продължи“, се казва в изявление на говорител на британското правителство.

От Даунинг стрийт 10 посочват, че ще работят с администрацията на САЩ, за да изяснят как съдебното решение ще се отрази върху митата за Великобритания и останалата част от света.