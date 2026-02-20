Британска търговска организация: Отмяната на митата на Тръмп носи повече въпросителни

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Британска търговска организация обяви днес, че решението на Върховния съд на САЩ да отхвърли глобалните тарифи на президента Доналд Тръмп е увеличило несигурността, пред която са изправени компаниите, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

„Макар че това решение дава яснота относно изпълнителните правомощия на президента да повишава тарифите, то не прави по разбираема ситуацията за бизнеса“, се посочва в комюнике на Британските търговски камари.

„Решението на съда повдига и въпроси как американските вносители могат да възстановят вече платените мита и дали британските износители също могат да получат дял от евентуална отстъпка в зависимост от търговските условия.“