ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Най-страшната присъда към нас през очите на Апосто...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22330719 www.24chasa.bg

Британска търговска организация: Отмяната на митата на Тръмп носи повече въпросителни

1912
снимка: РОЙТЕРС

Британска търговска организация обяви днес, че решението на Върховния съд на САЩ да отхвърли глобалните тарифи на президента Доналд Тръмп е увеличило несигурността, пред която са изправени компаниите, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

„Макар че това решение дава яснота относно изпълнителните правомощия на президента да повишава тарифите, то не прави по разбираема ситуацията за бизнеса“, се посочва в комюнике на Британските търговски камари.

„Решението на съда повдига и въпроси как американските вносители могат да възстановят вече платените мита и дали британските износители също могат да получат дял от евентуална отстъпка в зависимост от търговските условия.“

снимка: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 2026-а вече ни изнерви. Но не заради еврото