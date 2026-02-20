Как компаниите да получат обратно платените мита след решението за отпадането им

След като Върховният съд на САЩ обяви за незаконни митата, наложени от президента Доналд Тръмп по силата на закон за извънредни икономически правомощия, възниква въпросът как бизнесът ще си възстанови вече платените суми, оценявани на около 175 млрд. долара, пише Ройтерс в свой разяснителен материал по темата, цитиран от БТА.

Съдът не даде конкретни указания как правителството трябва да извърши възстановяването. Делото се връща в Съда по международна търговия на САЩ, който ще трябва да организира процеса.

Как се събират митата

При внос на стоки в САЩ вносителят предоставя гаранция пред Агенцията за митническа и гранична защита и заплаща предварително изчислено мито. Окончателният размер се определя по-късно в процедура, наречена „ликвидация“, която обикновено приключва около 314 дни след влизането на стоката в страната. Ако е надплатено, сумата се възстановява; ако е внесена по-малка сума, разликата се доплаща.

Как ще става възстановяването

По данни на съдебните регистри вече са заведени над 1000 дела от вносители, които искат обратно платените мита, като се очаква нова вълна от искове. Според експерти е възможно всяка компания да трябва самостоятелно да предяви иск, тъй като не е ясно дали ще бъде допуснат колективен иск, който да обхване всички засегнати.

Срокът за предявяване на претенции е две години. Юристи предупреждават, че разходите по съдебни такси и адвокатски услуги могат да се окажат непропорционално тежки за по-малките фирми и част от тях може да се откажат от търсенето на възстановяване.

Още през декември търговският съд постанови, че има правомощие да възобновява окончателните митнически определения и да разпорежда възстановяване на суми с лихва – решение, което администрацията на Тръмп заяви, че няма да оспорва. Това премахва част от потенциалните правни усложнения.

Възможни усложнения

Експерти предупреждават, че процесът може да бъде продължителен и административно сложен. В особено мнение съдия Брет Кавано отбелязва, че разпределянето на средствата вероятно ще бъде „хаотично“.

Допълнително усложнение може да възникне в случаите, когато компанията, понесла тежестта на митото, не е официалният „вносител по документи“. В такъв случай разпределението на възстановената сума ще зависи от договорните отношения между страните, което може да доведе до нови спорове.

Макар че правителството разполага с детайлни данни за извършените плащания, браншови организации предупреждават, че цялата процедура може да продължи години.