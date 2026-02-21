Ръст в цените на някои зърнени култури на световните борси през седмицата отчитат експертите на Софийската стокова борса (ССБ).

Цените на мартенските фючърси на хлебната пшеница на борсата в Чикаго, САЩ, се покачиха от 197 до 205 долара за тон, а в Европа, на борсата „Юронекст" цената им се движеше от 225 до 227 долара за тон, съобщава БТА.

При търговията с царевица не се отчитат резки промени в цените. На борсата в Чикаго фючърсите за март се движеха около 167 - 169 долара за тон, а на „Юронекст" около 223 - 224 долара за тон.

Фючърсите на захарта в Европа възстановиха ценовите си нива от началото на месеца на 402 - 408 долара за тон в Лондон, докато тези в Ню Йорк продължиха своя спад на 303 - 310 долара за тон под натиска на огромни разпродажби и спадащи нива в ценообразуващите индекси, посочват от ССБ.

Търговията на Софийската стокова борса със зърнени стоки остана спокойна през седмицата, отчитат още експертите на борсата. След сделките от миналата седмица за хлебна пшеница, сега купувачите останаха на 165 евро за тон (322,71 лева за тон), а продавачите поддържат цена от 190 евро за тон (371,61 лева за тон). Продължава и търсенето на фуражна пшеница, насипно, на начални цени от 155 до 173,84 евро за тон (303,15 - 340 лева за тон).

Цените на основните хранителни стоки на ССБ остават стабилни при непроменено ниво на началните цени. Продължава предлагането на консерви зелен грах на 1,89 евро за килограм (3,69 лева за килограм) и зелен фасул на 1,13 евро за килограм (2,21 лева за килограм).

При индустриалните стоки на ССБ през седмицата имаше сделки в съответствие със сезона - за газ пропан бутан от 433,33 до 480 евро за хиляда литра (847,52 - 938,80 лева за хиляда литра) и за газьол за промишлени и комунални цели от 944,89 до 967,17 евро за хиляда литра (1848,04 - 1891,62 лева за хиляда литра). От химикалите се изкупуваха трансмисионни масла от 5400 - 7670 евро за хиляда литра (10 561,48 - 15 001,22 лева за хиляда литра), двигателно масло от 3410 до 7670 евро за хиляда литра (6669,38 - 15 020,16 лева за хиляда литра), хидравлично масло на 2780 евро за хиляда литра (5437,21 лева за хиляда литра). Реализираха се добавка Адблу в рамките на 1670 - 3430 евро за хиляда литра (3266,24 - 6708,50 лева за хиляда литра), течност за чистачки от 1000 до 2929 евро за хиляда литра (1955,83 - 5711,02 лева за хиляда литра), литиева грес на 8,95 евро за килограм (17,51 лева за килограм).