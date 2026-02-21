Дянков: 6000 чиновници в пенсия трябва да се съкратят, струват ни 300 млн. евро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

6000 държавни служители могат да се съкратят и по този начин ще спестим 300 млн. евро за една година. Това заявия бившият финансов министър Симеон Дянков в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

Новият финансов министър е заявил като приоритет осигуряването на около 160 млн. евро за предстоящи избори, като според Дянков решението е бързо и административно:

"Още в понеделник като министър на финансите той следва да издаде заповед всички държавни служители, които са в надпенсионна възраст, да се пенсионират и техните места се съкращават."

По негови изчисления около 6000 души в администрацията могат да бъдат освободени, което би донесло приблизително 300 млн. евро годишни икономии.

По темата за удължаването на бюджета Дянков обясни, че процедурата е ясно разписана в закона:

"Удължителният бюджет е буквално две страници. Той е щампа, стандарт. Трето удължаване не се предвижда по закона. Тогава вече трябва да има редовен бюджет."

По повод идеята за "справедливо разпределение" на средствата към общините Дянков предупреди:

"Не е работа на финансовия министър да променя волята на народните представители. Това е разписано в бюджета."

Той определи подобни сигнали като политически послания в предизборен контекст.

Според Дянков социалното напрежение не е резултат основно от приемането на еврото:

"Влизането ни в еврото е много малък фактор. Инфлацията в България беше двойно над средната за Европейския съюз."

Той призна, че високите януарски сметки за ток са тревожни:

"Януарските цени са фрапиращо високи. От различни места в България ми пращат сметки – граждани и бизнеси."

Дянков припомни, че правителството на Бойко Борисов през 2013 г. падна именно след рязък скок на сметките за ток.

По думите му, следващото редовно правителство ще бъде принудено да увеличи приходите:

"Следващото редовно правителство не може да си позволи да не вдигне данъците."

И даде пример с банковия сектор:

"За 2025 година печалбата на банковата система е около 4 милиарда. Може да се въведе свръхданък върху печалбата на банките."

Дянков смята, че Румен Радев в бъдеще ще стане премиер.

"Така го виждам – като премиер. Може би не след първите избори, но има вълна. На обществото му се иска промяна."

На въпрос дали Борисов би се кандидатирал за държавен глава, Дянков бе скептичен:

"Не вярвам Борисов да иска. Многократно е имал възможност и не го е направил."

"Силата в България е в изпълнителната власт. Не случайно виждаме успешен президент, който решава да влезе в политическото поле, за да стане премиер", добави той.