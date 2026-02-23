Honda, Nissan и Mitsubishi продължават преговорите за сътрудничество

Въпреки че първоначалните разговори за голямо сливане се провалиха, японските автомобилни производители Honda, Nissan и Mitsubishi все още проучват възможности за сътрудничество, особено в областта на електрификацията и софтуерните системи. Разговорите са фокусирани най-вече върху американския пазар, където компаниите търсят начини за намаляване на разходите и по-ефективна работа.

В края на 2024 г. се появиха слухове за сливане между Honda и Nissan и Mitsubishi. Тези разговори обаче бързо се провалиха без конкретно споразумение. Въпреки това компаниите продължиха да обмислят партньорства в специфични области, като например доставка на модели за северноамериканския пазар, разработване на електрифицирани силови агрегати и подобряване на автомобилния софтуер.

По време на неотдавнашно представяне на финансовите резултати, изпълнителният вицепрезидент на Honda Нория Кайхара потвърди, че "се опитват да проучат различни възможности, като например допълващо се предлагане на модели", но подчерта, че все още няма конкретни планове. Той също така спомена софтуера като възможна област на сътрудничество, отбелязвайки, че компаниите са постигнали независим напредък и че е твърде рано да се правят твърди заключения.