Проучване: плъгин хибридите харчат средно по 3 л бензин в електрически режим!

Plug-in хибридите се разглеждат като екологичен вариант на автомобили, но последният анализ на института Fraunhofer в Германия сочи, че това не е точно така.

Проучване, базирано на оценката на данни от един милион зареждащи се от контакта хибриди, показва, че това задвижване не защитава климата. Учени от Института Фраунхофер се натъкнаха на детайл, който смущава дори експертите. Досега се предполагаше, че plug-in хибридите, които се движат в електрически режим, не консумират бензин или изключително малко количество. Реалните пътни данни опровергават това. Дори в електрически режим плъгин хибридите консумират средно три литра гориво. Това се случва заради това, че двигателят с вътрешно горене работи много по-често от очакваното. Патрик Пльоц от Института Фраунхофер даже определя резултатите като шокиращи.

Plug-in хибридът комбинира двигател с вътрешно горене и електромотор. Зарежда електричество от контакта. Но батерията тежи стотици килограми и увеличава разхода веднага щом се изтощи. Експертите често наричат ​​тази система чист маркетинг. Например, plug-in хибридните модели на Porsche консумират около седем литра бензин в така наречения електрически режим. Porsche декларира, че се спазват законово предписаните методи за измерване.

Последиците от това откритие биха могли да струват на автомобилната индустрия милиарди. Досега корпорациите използваха ниски лабораторни стойности, за да избегнат глоби за прекомерни емисии на CO2.

Учените искат от ЕС да определя разхода на гориво на пътя, вместо в лаборатория.