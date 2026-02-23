ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съветската марка "Волга" ще сглобява китайски коли в изоствен от Volkswagen завод

Георги Луканов

[email protected]

2780
В Русия бяха представени наведнъж три модела с марката "Волга". Снимки: Правителствена служба на Русия

Съветската марка "Волга" официално се завръща. Тя ще произвежда китайски модели автомобили във фабрика в Русия, изоставена от Volkswagen зариди войната в Украйна.

"Волга" се представя на местния автомобилен пазар чрез своите канали в социалните медии. Руските модели ще започната да излизат от производствената линия в завода на Skoda и Volkswagen в Новгород през лятото.

"Волга" стартира новото си приключение с три модела. Най-малкият е компактен средноразмерен SUV (C-сегмент), следван от седан и средноразмерен SUV (D-сегмент).

Подобно на моделите "Москвич", автомобилите "Волга" няма да са руски. Първоначално "Волга" е възнамерявала да продава модели на китайската компания Changan под свое име. Не е известно коя компания е новият партньор, но тийзър изображение, показващо страничния изглед на големия SUV, показва, че това е  китайския модел Geely Xingyue L.

В Русия бяха представени наведнъж три модела с марката "Волга". Снимки: Правителствена служба на Русия
